Air Algérie : réunion importante des responsables en France

La saison estivale de l’année 2022 a souligné un point essentiel quant à l’offre de la compagnie aérienne nationale : le nombre de vols desservis est insuffisant.

Face à cette problématique, Air Algérie compte bien réagir. Les Algériens mais aussi la diaspora veulent plus de vols vers et depuis la France, et la compagnie a négocié cela lors d’une importante réunion en France lors de laquelle plusieurs responsables étaient présents.

Ce mardi 13 septembre 2022, l’ambassadeur de l’Algérie à Paris, Said Moussi revient sur ces négociations dans une entrevue diffusée par la chaine télévisée algérienne Ennahar TV.

Dans un premier temps, il souligne son soutien à la compagnie aérienne nationale et rappelle que ses services sont tout à fait disposés à venir en aide à celle-ci.

Selon ce que l’Ambassadeur avance lors de ce passage, les négociations qui ont lieu ont pour objectif d’augmenter le nombre de vols proposés par Air Algérie et d’améliorer le service, afin de répondre aux besoins des citoyens algériens. En effet, il affirme qu’Air Algérie « négocie la hausse du nombre de vols entre l’Algérie et la France ».

A savoir que l’amélioration des services de la compagnie nationale fait partie des préoccupations principales des responsables algériens, ce que rappelle Said Moussi.

L’Ambassadeur revient sur la solidarité dont a fait preuve la diaspora algérienne

Said Moussi a profité de l’occasion pour faire un rappel important : la communauté algérienne est très solidaire, et ce malgré les frontières.

Lors de la même intervention, il revient sur la solidarité de la diaspora algérienne lors des mauvaises passes qu’a connu l’Algérie.

Il n’hésite pas a cité quelques exemples, comme la pandémie de la COVID-19 qui avait mis le secteur de la santé en difficulté compte de tenu de la gravité de la situation.

Il est aussi revenu sur le soutien de la diaspora lors des derniers évènements tragiques de cet été. En effet, le pays a été frappé par plusieurs incendies qui avaient ravagé de nombreuses forets, fait plusieurs blessés et causé des morts notamment dans l’est du pays.

Pour rappel, la diaspora algérienne en France s’était lancée dans des opérations de collecte de dons, afin d’apporter son aide aux sinistrés des feux.