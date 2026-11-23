Trois passagères d’un vol Lyon-Béjaïa obtiennent 1 200 euros d’Air Algérie devant la justice lyonnaise. Un mois plus tôt, la même juridiction avait pourtant débouté cinq autres voyageurs. La différence tient au sens du vol : au départ de France ou au départ d’Algérie.

Vol Lyon-Béjaïa AH 1139 : pourquoi Air Algérie doit payer 1 200 € ?

Trois passagères avaient embarqué sur le vol AH 1139, de Lyon-Saint-Exupéry vers Béjaïa. L’avion devait se poser à 13 h 35, mais il est arrivé avec plus de trois heures de retard. Le tribunal de proximité de Villeurbanne a tranché le litige le 10 novembre 2026. Il dépend du tribunal judiciaire de Lyon.

Air Algérie n’a pas comparu à l’audience du 15 septembre. La compagnie avait pourtant signé l’accusé de réception de sa convocation. Les passagères réclamaient 750 euros d’indemnités, 900 euros de dommages et intérêts et 1 800 euros de frais de justice.

Le juge leur accorde 250 euros chacune, soit 750 euros, et 450 euros pour leurs frais de procédure. Air Algérie doit donc verser 1 200 euros au total. Le tribunal rejette en revanche les dommages et intérêts pour « résistance abusive », qu’il juge insuffisamment caractérisée.

Retard de vol Air Algérie : que dit le règlement européen ?

Le règlement européen sur les droits des passagers aériens protège tous les voyageurs au départ d’un aéroport de l’Union européenne. Il s’applique quelle que soit la compagnie, Air Algérie comprise. Le vol Lyon-Béjaïa entrait donc dans son champ.

Le texte prévoit une indemnité forfaitaire en cas d’annulation. La Cour de justice de l’Union européenne l’étend depuis 2009 aux retards de trois heures ou plus à l’arrivée. Le passager n’a pas à prouver un préjudice : le retard suffit.

Le montant dépend de la distance du vol. Il atteint 250 euros jusqu’à 1 500 km et 400 euros jusqu’à 3 500 km. Au-delà, il passe à 600 euros. Le tribunal a retenu 1 002 km entre Lyon et Béjaïa, d’où 250 euros par passagère.

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Vols au départ d’Algérie en retard : pourquoi cinq passagers ont perdu contre Air Algérie ?

Le 13 octobre 2026, le même tribunal de Villeurbanne a rendu deux décisions inverses. La première concernait trois passagères d’un vol du 6 avril 2025 au départ d’Algérie. La seconde visait deux voyageurs d’un vol parti d’Oran le 13 avril 2025.

Les deux vols avaient atterri avec plus de trois heures de retard. Or le règlement européen ne couvre pas un vol au départ d’Algérie opéré par une compagnie non européenne. Les passagers s’appuyaient donc sur la convention de Montréal, qui exige la preuve d’un dommage réel.

Les cinq voyageurs n’avaient produit que leur réservation et réclamaient le barème européen de 250 euros. Ils avaient pourtant confié leur dossier à deux avocats, à Paris et à Lyon. Le juge les déboute et condamne chaque groupe à verser 450 euros à Air Algérie, sans appel possible.

Retards de vols : combien Air Algérie a-t-elle dû payer en France depuis septembre ?

La décision du 10 novembre s’ajoute à d’autres jugements récents. Le 6 octobre, le tribunal de Villeurbanne a accordé 700 euros à un passager du vol AH 1081 Lyon-Oran. Son avion avait plus de trois heures de retard. Air Algérie, absente à l’audience, n’a pas prouvé le contraire, alors que la preuve lui incombait. La carte d’embarquement du passager a suffi.

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Le 20 octobre, le même tribunal l’a condamnée pour le vol AH 1155 Lyon-Sétif du 27 avril 2023. Air Algérie était cette fois représentée et ne contestait pas l’indemnité de 250 euros. Elle affirmait avoir proposé une indemnisation avant le procès, restée sans réponse du passager. Le juge lui a tout de même imposé 450 euros de frais.

À Toulouse, le 8 septembre, un passager du vol AH 1077 vers Oran a obtenu 480 euros. Le juge y inclut 30 euros pour résistance abusive, car la compagnie ignorait ses droits depuis plus d’un an. Le 20 octobre, cinq autres jugements visent des vols vers Oran, Sétif et Constantine, ainsi qu’un Lyon-Ouagadougou annulé. Selon le décompte de la rédaction, ces neuf condamnations atteignent 7 080 euros pour treize passagers.

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Comment réclamer une indemnisation à Air Algérie en France ?

Le passager commence par une réclamation écrite à la compagnie. Il y joint sa réservation, sa carte d’embarquement et toute preuve du retard. Il doit conserver ces documents, ainsi que les factures de repas ou d’hôtel.

Sans réponse satisfaisante, il doit tenter une solution amiable avant le procès. Pour une demande de 5 000 euros ou moins, la conciliation, la médiation ou une procédure participative est obligatoire. Un conciliateur de justice intervient gratuitement, tout comme le Médiateur du tourisme et du voyage. À Toulouse, le juge a refusé de faire rembourser par Air Algérie les frais d’un médiateur privé payant.

Le passager peut ensuite saisir le tribunal de proximité par une simple requête, sans avocat obligatoire. Un timbre fiscal de 50 euros est dû, sauf aide juridictionnelle. Le juge peut aussi lui accorder ses frais, comme les 450 euros obtenus à Lyon.

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