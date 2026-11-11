Alger – Amman : Air Algérie annonce son retour avec des billets à prix cassés

C’est officiel : Air Algérie s’envole à nouveau vers Amman ! À compter du 1er janvier 2027, la liaison Alger-Amman reprend du service. Pour marquer le coup, la compagnie offre des prix cassés sur ses billets d’avion : dès 63 500 DZD depuis l’Algérie et 446 JOD depuis la Jordanie.

Air Algérie fait son grand retour en Jordanie ! La compagnie nationale annonce la réouverture de la ligne directe entre Alger et Amman. Pour célébrer cette reprise, les voyageurs bénéficient de tarifs promotionnels exclusifs sur leurs billets d’avion entre les deux capitales.

Selon une note de la division commerciale d’Air Algérie publiée le 8 novembre 2026, relayée par le site VoyagerDZ, la liaison reprendra officiellement du 1er janvier au 27 mars 2027.

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Vols Alger – Amman : réouverture confirmée dès janvier 2027 !

Cette relance met fin à plusieurs mois de suspension. En raison des tensions au Moyen-Orient, Air Algérie avait interrompu ses dessertes vers Amman dès mars 2026, une mesure qui avait également touché ses liaisons à destination de Beyrouth, Doha et Dubaï.

Combien coûte le billet ? Comptez à partir de 63 500 DZD TTC pour un aller-retour Alger – Amman, et dès 446 JOD TTC pour un trajet aller-retour depuis la capitale jordanienne.

Attention aux dates limites : Ces billets à prix réduit sont disponibles à la réservation jusqu’au 30 novembre 2026, comme le précise le site officiel d’Air Algérie. Ne tardez pas pour réserver ! La période de validité des vols s’étend du 1er janvier au 27 mars 2027. La compagnie précise que ces tarifs promotionnels sont indicatifs et sujets à variation selon le nombre de places disponibles au moment d’acheter.

Ligne Alger – Amman : Royal Jordanian augmente aussi ses fréquences de vol

Ce retour d’Air Algérie s’inscrit dans un contexte de relance globale de la ligne : la compagnie nationale jordanienne, Royal Jordanian, avait elle-même devancé le mouvement en augmentant la fréquence de ses vols reliant Alger à Amman.

En effet, la compagnie jordanienne a renforcé son programme dès le 6 septembre 2026 en passant à six liaisons hebdomadaires. La ligne Alger – Amman est désormais desservie tous les jours de la semaine, à l’exception du vendredi.

En intensifiant ses rotations, la compagnie jordanienne apporte une plus grande flexibilité aux passagers effectuant la liaison Alger – Amman. Ce programme renforcé facilite également les transit à l’aéroport d’Amman pour rejoindre les réseaux moyen-oriental, asiatique et du Golfe de Royal Jordanian.

En réactivant cette desserte directe, la compagnie nationale algérienne contribue à renforcer les flux de transport et à fluidifier la mobilité entre les deux nations.

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