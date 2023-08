Air Algérie reprend ses vols vers cette destination

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, compte par tous les moyens de se déployer davantage vers le monde. Ce renforcement de son programme aérien permettra à l’aéroport d’Alger de devenir un Hub international, mais aussi au tourisme en Algérie de reprendre petit à petit.

Pour rappel, la semaine dernière, pour répondre à la forte demande de ses voyageurs, Air Algérie a annoncé, le renforcement de son programme des vols à destination du Canada, mais aussi vers la France.

Air Algérie reprend ses vols vers In Salah

Dans ce même sillage, dans un nouveau communiqué publié en ce lundi 14 août 2023, la compagnie aérienne nationale, annonce la reprise de ses vols vers l’aéroport de In Salah, au Sud de l’Algérie. « Suite à la réouverture de l’aéroport de In Salah, Air Algérie a le plaisir de vous annoncer la reprise de ses vols Alger – In Salah », lit-on dans le communiqué d’Air Algérie.

Par ailleurs, Air Algérie assurera la desserte de cette destination à raison de deux vols par semaine, notamment tous les lundis et jeudis. Et ce, à partir du 17 août 2023. La reprise de l’activité d’Air Algérie sur cette ligne, sera un atout pour la nouvelle saison du tourisme saharien.

Communiqué du 14 Août 2023

Air Algérie renforce son programme des vols vers la France et le Canada

En cette saison estivale, la demande sur les billets d’avion vers Montréal et le Canada ne cessent d’augmenter. En effet, pour satisfaire cette demande accrue, Air Algérie a précédemment annoncé le renforcement de ces vols vers plusieurs aéroports français. Notamment ceux de Metz, Paris, Marseille, Lille, Lyon et Toulouse. Soit un total de 114 nouveaux vols ajoutés vers ces destinations.

Une autre ligne qui a été renforcée par Air Algérie, est celle reliant entre l’aéroport d’Alger et celui de Montréal au Canada. En effet, sur cette route, le transporteur aérien national a programmé quatre nouveaux vols, pour ce mois d’août et le début du mois de septembre 2023.

