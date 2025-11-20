Air Algérie reprend ses vols vers cette destination internationale

Air Algérie a annoncé la reprise de ses vols internationaux reliant l’aéroport d’Alger à Johannesburg. Cette ligne sera de nouveau opérationnelle à compter du 16 janvier 2026. Les voyageurs peuvent d’ores et déjà réserver leurs billets via le site de la compagnie nationale.

Dans un communiqué, Air Algérie a fait part de la reprise de ses vols à destination de Johannesburg en Afrique du Sud : « Cette ligne, suspendue depuis le début de l’année dernière, sera de nouveau opérationnelle avec un programme de trois fréquences hebdomadaires« .

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale confirme que les départs débuteront à partir du 16 janvier 2026, en fonction des créneaux horaires ouverts à la réservation.

Air Algérie desservait déjà Johannesburg directement depuis Alger, mais cette liaison avait été suspendue en raison d’une baisse significative de la demande. Auparavant, ce vol était principalement utilisé par des passagers en transit arrivant d’escales européennes comme Londres et Francfort.

Air Algérie relance ses vols vers l’Afrique du Sud

Air Algérie assurera ses vols vers cette destination internationale avec une fréquence de trois vols par semaine, les premiers départs étant programmés dès le début de l’année 2026. Les billets sont disponibles à la réservation sur le site officiel de la compagnie.

Cette reprise s’inscrit, selon Air Algérie, dans ses efforts pour renforcer ses services internationaux et étendre son réseau africain, visant à offrir ses clients des options de voyage plus souples et une expérience de qualité.

Pour rappel, suite à une rencontre entre le ministre algérien du Commerce extérieur et son homologue sud-africain lors de l’IATF 2025 en septembre dernier, les deux pays ont conclu un partenariat commercial majeur. Cet accord prévoit la création de nouvelles routes d’échange pour renforcer le commerce bilatéral. Ces discussions ont également abouti à l’ouverture de pourparlers en vue de la remise en service de la liaison aérienne entre l’Afrique du Sud et l’Algérie.

Air Algérie apporte des changements sur la ligne Alger – Pékin

Air Algérie a mis à jour ses plans de vol pour la liaison Alger-Pékin en décembre 2025. Le troisième vol hebdomadaire sera bien ajouté dès le 2 décembre. Toutefois, la compagnie a décidé que tous les vols du mois de décembre seront désormais assurés exclusivement par des appareils Airbus A330-200, remplaçant ainsi l’alternance initialement prévue avec l’A330-900neo.

Vols aller (Alger – Pékin) :

mardi : Départ Alger à 08 h 55 – Arrivée Pékin à 03 h 40 le lendemain (AH3060).

jeudi : Départ Alger à 12 h 25 – Arrivée Pékin à 07 h 10 le lendemain (AH3060).

dimanche : Départ Alger à 12 h 25 – Arrivée Pékin à 07 h 10 le lendemain (AH3060).

Vols retour (Pékin – Alger) :

Mercredi : Départ Pékin à 05 h 40 – Arrivée Alger à 11 h 55 (AH3061).

Lundi : Départ Pékin à 08 h 50 – Arrivée Alger à 15 h 05 (AH3061).

Vendredi : Départ Pékin à 08 h 50 – Arrivée Alger à 15 h 05 (AH3061).

