Air Algérie reprend ses vols depuis et vers Palma

La compagnie aérienne nationale renforce petit à petit son réseau des vols vers l’international. En effet, après l’ouverture de nouvelles lignes aériennes reliant entre la capitale Alger et plusieurs pays en Afrique, elle décide de renouer avec une autre destination en Europe.

Rappelons, Air Algérie a précédemment lancé ses nouveaux vols vers Johannesburg, Addis-Abeba et Douala. Cependant, elle ne compte pas s’arrêter à ces trois lignes et décide la reprise de ses vols vers une autre destination.

Vols vers l’Espagne : Air Algérie annonce la reprise de ses liaisons vers Palma

En effet, dans un récent communiqué publié sur sa page officielle, la compagnie aérienne nationale annonce la reprise de ses vols vers une ville espagnole. Il s’agit, notamment, de la ligne reliant entre l’aéroport de Houari Boumediene à Alger et celui de Palma en Espagne.

Les nouveaux vols d’Air Algérie seront opérationnels à partir de 22 octobre 2023. Et ce, à raison de deux liaisons par semaine, soit tous les jeudis et dimanches. Les réservations sont désormais ouvertes, et les clients de la compagnie pourront déjà planifier leurs prochaines vacances.

En ce qui concerne les prix fixés par le transporteur aérien national, le premier vol au départ d’Alger vers Palma est affiché au tarif de 30 000 dinars algériens, le vol retour dans le sens inverse est quant à lui proposé au prix de 236 euros.

En revanche, les autres vols qui suivent connaitront une légère augmentation, et sont proposés au prix de 36 000 dinars algériens et 256 euros, respectivement.

Air Algérie change sa politique bagage

Dans un autre dossier, Air Algérie a décidé de changer aussi sa politique bagages pour s’aligner avec les normes internationales. Ainsi, à partir du 29 octobre prochain, les voyageurs de la compagnie nationale n’auront droit qu’à une seule pièce de 23 kg.

Concernant ses vols à destination de la France et en cas de supplément de bagages, le voyageur doit payer la somme de 12 000 dinars algériens pour la première pièce et 22 000 dinars algériens pour l’enregistrement de la seconde. Par ailleurs, ces tarifs sont aussi valables pour les vols de la compagnie à destination de l’Espagne, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, l’Allemagne et la Belgique.

