Air Algérie repousse le lancement de la ligne Alger-Delhi prévu en octobre 2026

Alors que les voyageurs et professionnels attendaient l’inauguration de la route Alger – Delhi, Air Algérie fait marche arrière. Le vol direct vers l’Inde, qui devait prendre son envol en octobre prochain, vient d’être déprogrammé par la compagnie aérienne nationale d’après AeroRoutes.

Soutenue par un plan ambitieux de renouvellement de sa flotte, Air Algérie s’engage aujourd’hui dans une nouvelle dynamique d’expansion stratégique à l’international.

L’ambition internationale d’Air Algérie dépasse le continent africain. En renforçant ses liaisons vers l’Asie depuis son hub d’Alger, la compagnie vise à offrir une connectivité maximale et davantage de flexibilité aux voyageurs internationaux.

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Air Algérie repousse le lancement de la ligne Alger-Delhi

Alors que Delhi figurait parmi les nouvelles destinations phares d’Air Algérie, la compagnie fait marche arrière. Selon la dernière mise à jour de son programme relayée par AeroRoutes ce vendredi 11 septembre, la liaison vers la capitale indienne n’est plus à l’ordre du jour.

Selon le média spécialisé dans l’actualité de l’aviation, la compagnie nationale a révisé ses ambitions à la baisse cette semaine en renonçant aux démarches administratives : « Lors de la mise à jour de son programme cette semaine, Air Algérie a retiré sa demande d’autorisation pour la desserte de l’Inde. »

Initialement, la compagnie nationale prévoyait de programmer trois fréquences hebdomadaires entre Alger et Delhi à partir du 25 octobre 2026, exploitées avec ses nouveaux Airbus A330-900neo. La desserte ne verra donc pas le jour, du moins aux dates initialement prévues. Un retrait peu surprenant : la compagnie n’avait d’ailleurs jamais ouvert les réservations pour ce vol Alger – Delhi depuis la publication de son programme à la fin juin 2026.

Air Algérie renforce son programme à l’international

Si la route vers l’Inde est suspendue, les autres ouvertures de lignes prévues en octobre restent d’actualité. Air Algérie confirme notamment le lancement de la liaison Alger – Shanghai dès le 26 octobre 2026. La ligne sera exploitée à raison de trois vols par semaine en Airbus A330-900neo, et la billetterie est déjà ouverte aux réservations.

En parallèle, la compagnie renforce ses positions sur ses réseaux stratégiques. En Europe, elle inaugure le 14 septembre une desserte hebdomadaire vers Berlin. Côté africain, le déploiement s’élargit dès le 25 octobre avec l’ouverture de la ligne Alger – Conakry, puis le 26 octobre avec le lancement des vols vers Brazzaville et de la ligne combinée Lagos – Abuja, assurées à raison de trois liaisons par semaine.

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