Air Algérie : renforcement du programme Alger – Doha

Après une longue attente suite à l’épidémie mondiale du Coronavirus, les voyageurs algériens peuvent enfin voyager à leur guise depuis et vers l’Algérie. Et ce, après le renforcement du programme maritime et aérien annoncé par le ministre des transports, durant le mois de mai dernier.

Pour sa part, la compagnie aérienne nationale, a entamé la vente du nouveau programme spécial saison estivale, le 26 mai 2022, et ce en commençant par ces lignes vers Francfort et Montréal. Ensuite, Air Algérie, a annoncé progressivement la commercialisation de nouvelles lignes.

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie a annoncé aujourd’hui, le lundi 4 juillet 2022, le renforcement de la ligne aérienne reliant Alger à Doha, et ce à partir du 12 juillet 2022.

Conformément aux décisions des autorités relatives au renforcement du programme des vols internationaux, Air Algérie a annoncé le renforcement de la ligne Alger-Doha-Alger et le lancement immédiat des ventes des vols: Alger-Doha : tous les mercredis et vendredis ; Doha-Alger : tous les jeudis et samedis.

Ouverture de la nouvelle agence d’Air Algérie à Doha

Ce même communiqué annonce aussi l’adresse de la nouvelle agence de la compagnie aérienne nationale, qui se situera au Building 78, Boulevard 230, Zone 27 – Doha – Qatar, qui ouvrira ses portes à partir du 12 Juillet 2022.

Un numéro de téléphone concernant cette nouvelle agence a aussi été communiqué, pour les clients : +974 44151010.