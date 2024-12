Air Algérie renforce son réseau : nouvelles liaisons pour l’été 2025

Face à l’engouement des membres de la diaspora pour rejoindre le territoire national, Air Algérie annonce l’expansion de son réseau. Deux nouvelles aériennes, l’une vers l’Afrique et l’autre vers l’Europe, seront prochainement mises en place afin de répondre à la demande croissante de billets de voyage.

Cette initiative illustre la volonté de la compagnie aérienne nationale de faciliter les déplacements des Algériens résidant à l’étranger et de renforcer les liens de la communauté nationale avec son pays d’origine.

À LIRE AUSSI : Perfect Timing Awards 2024 : Air Algérie reconnue comme N°1 de la gestion des bagages à Moscou

Air Algérie : Londres Stansted au programme d’été 2025

Selon le site spécialisé dans l’aviation, Aeroroutes, Air Algérie prévoit de renforcer ses dessertes internationales en ajoutant de nouveaux vols à destination du Royaume-Unis et du Nigeria. Ces nouvelles lignes aériennes permettront de faciliter les déplacements entre les trois pays.

En plus de l’aéroport de Heathrow, le transporteur aérien national prévoit l’ouverture d’une nouvelle ligne au départ de la capitale Alger vers l’aéroport de Londres Stansted. À compter du 2 avril 2025, les voyageurs pourront ainsi choisir entre deux aéroports londoniens, Heathrow et Stansted, pour leurs déplacements depuis l’Algérie. Cette nouvelle desserte vient enrichir l’offre de vols de la compagnie nationale et faciliter les voyages des passagers.

Par ailleurs, Air Algérie prévoit de déployer deux avions, notamment un Boeing 737-800 et un Airbus A330-200, pour opérer jusqu’à deux vols par semaine, programmés pour tous les mercredis et les jeudis. Les billets sont d’ores et déjà disponibles. La compagnie affiche ses prix à partir de 259 euros le voyage en aller simple, selon le tarif économique Promo.

Nouvelle ligne à destination d’Abuja : voici la date de son lancement

Sur le continent africain, la compagnie aérienne nationale prépare le lancement de nouveaux vols à destination d’Abuja. Cette desserte s’ajoute à la ligne déjà existante Alger – Douala, au Cameroun. Ainsi, Air Algérie reliera Alger – Abuja – Douala.

Pour ce créneau aérien, le transporteur a programmé un vol par semaine entre l’aéroport de Houari Boumediene à Alger et Abuja. Pour opérer ces vols, il mobilisera son avion 737-200 pour assurer le transport des clients de la compagnie entre les deux destinations.

Par ailleurs, le service entre Alger et Douala reste inchangé. Air Algérie opère jusqu’à trois vols par semaine vers cette destination. Cependant, il convient de préciser que les ventes pour la nouvelle ligne Alger – Abuja ne sont pas encore disponibles.

La mise en service de ces deux nouveaux vols permettra à la compagnie de relier davantage le vieux continent à l’Afrique et d’assurer son rôle de plaque tournante.

À LIRE AUSSI : Algérie Poste simplifie les voyages : comment réserver un billet d’avion via ECCP ?