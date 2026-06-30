Air Algérie renforce son réseau : cinq nouvelles destinations annoncées

Air Algérie passe à la vitesse supérieure. Bien décidée à étendre son empreinte internationale, la compagnie aérienne nationale s’apprête à déployer ses ailes vers cinq nouvelles destinations stratégiques en Afrique et au Moyen-Orient.

Selon le site spécialisé Aeroroutes, ce plan d’expansion massif débutera dès la saison hiver 2026-2027, marqué également par le grand retour d’une liaison historique suspendue depuis plus d’une décennie.

Au total, Air Algérie prévoit de lancer quatre (dont une reprise) nouvelles lignes en Afrique et au Moyen-Orient, notamment : Brazzaville (République du Congo), Conakry (Guinée), Lagos (Nigeria) et Koweït City (Koweït). Par ailleurs, le transporteur planifie la reprise de ses vols à destination de Tripoli en Libye.

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Air Algérie renforce son réseau de vols internationaux

Le continent africain occupe une place importante dans cette stratégie d’expansion d’Air Algérie. En effet, à partir du 25 octobre 2026, la compagnie nationale prévoit de desservir Conakry au départ de l’aéroport international d’Alger, à raison de trois vols par semaine, opérés par un Boeing 737 MAX 8.

Dès le 26 octobre, le pavillon national programmera le lancement de trois vols hebdomadaires à destination de Brazzaville. A ce programme s’ajoute le Nigeria, qui bénéficiera de deux vols par semaine vers Lagos. Il s’agit d’un itinéraire combiné, car l’avion d’Air Algérie fera d’abord escale à Abuja.

L’expansion d’Air Algérie touche aussi le Moyen-Orient avec le lancement d’une liaison hebdomadaire Alger-Koweït City. Ce nouveau vol effectuera son retour via Amman, optimisant ainsi le réseau de la compagnie : la desserte globale entre Alger et la Jordanie se verra ainsi renforcée, grimpant de deux à trois fréquences par semaine.

Air Algérie reprend ses vols vers Tripoli

Événement marquant de la rentrée pour Air Algérie : le retour des vols vers Tripoli. Après plus de onze ans d’absence — la ligne étant à l’arrêt depuis mars 2015 —, la compagnie nationale relancera cette liaison stratégique dès le 28 octobre 2026. Le programme prévoit deux rotations hebdomadaires entre les deux capitales, qui seront assurées par des Boeing 737-600.

Au-delà des nouvelles lignes, Air Algérie optimise son réseau existant. Selon Aeroroutes, les liaisons au départ d’Alger vers Douala et Libreville montent en gamme : elles seront désormais opérées en vols directs et sans escale. Chacune de ces deux destinations africaines bénéficiera d’un rythme de trois fréquences par semaine.

En mettant fin aux anciens itinéraires triangulaires — qui cumulaient plusieurs escales lors d’un même trajet —, ces lignes directes garantissent un gain de temps considérable et une expérience de voyage nettement plus fluide pour les passagers.

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