Air Algérie renforce son réseau avec une nouvelle destination stratégique

Air Algérie se renforce en Afrique. Après l’annonce par le président Abdelmadjid Tebboune de l’ouverture prochaine de la ligne vers Luanda, la compagnie pose ses avions à Libreville au Gabon. Les réservations désormais ouvertes.

Ces annonces montrent l’engagement d’Air Algérie de renforcer son portefeuille client dans le continent africain, notamment en lançant ces deux nouveaux vols.

Pour rappel, la ligne Alger-Luanda a été annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a fait savoir que le premier vol est prévu pour le mois de juillet prochain.

Air Algérie ouvre les réservations sur ses vols vers Libreville

La compagnie aérienne nationale a annoncé le lancement de la ligne vers la capitale gabonaise, dans le cadre de sa stratégie de déploiement en Afrique amorcée ces dernières années. A Libreville, Air Algérie cible une clientèle intéressée par sa politique tarifaire et ses avantages à bord.

« Nous élargissons nos ponts vers l’Afrique… Notre nouvelle destination : Libreville ! », écrit Air Algérie sur ses réseaux sociaux.

En plus de cette destination, le programme d’Air Algérie inclut plusieurs autres capitales africaines, notamment : Douala, Johannesburg, Addis-Abeba. Un marché déjà disputé par Egyptair, Royal Air Maroc et plusieurs autres compagnies du Golfe.

De nouvelles destinations bientôt disponibles

La carte de destinations africaines d’Air Algérie s’étoffe de plus en plus. D’ailleurs; à l’occasion de la signature d’un partenariat avec l’aéroport d’Alger, Hamza Benhamouda a fait part de l’ouverture prochaine de plusieurs autres lignes aériennes.

En effet, soucieuse d’améliorer la connectivité au sein de l’espace africain, la compagnie nationale a annoncé l’extension imminente de son réseau de bord. Cette ambition se concrétisera par l’ouverture de trois nouvelles dessertes stratégiques vers l’Afrique subsaharienne et australe, ciblant précisément les hubs de Maputo, Accra et Lagos.

Air Algérie modernise son service client

Air Algérie intègre la plateforme « Achki » de l’APOCE pour traiter les réclamations clients en temps réel. Une rencontre stratégique, qui a eu lieu le lundi 4 mai entre Hamza Benhamouda (PDG Air Algérie) et Mustapha Zebdi, Fadi Tamim (APOCE), vise à regagner la confiance des voyageurs.

Air Algérie a intégré la plateforme « Achki » de l’APOCE pour la gestion des réclamations clients. Un espace dédié sur « Achki » permettra à la compagnie de traiter les doléances des passagers en temps réel. L’objectif principal est de regagner la confiance des voyageurs grâce à une amélioration drastique de la qualité de service.

Mustapha Zebdi a qualifié cette rencontre de fructueuse sur les réseaux sociaux. De son côté, Fadi Tamim a souligné la volonté de collaboration et l’impulsion d’une nouvelle génération de managers.

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