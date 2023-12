Air Algérie renforce son programme des vols vers 15 destinations pour l’été 2024

En plus de relancer trois de ses anciennes lignes aériennes à destination de Madrid, Beyrouth et Damas, Air Algérie compte effectuer un important renforcement de ses dessertes aériennes à destination de 15 aéroports, en Afrique, Europe et en Asie.

En effet, pour assurer une meilleure prise en charge des citoyens qui voyagent depuis et vers le territoire national, le transporteur aérien national a décidé d’augmenter le volume de ses vols vers plusieurs pays.

Important renforcement des vols d’Air Algérie

Selon le site spécialisé des vols et de l’aviation, Aéroroutes, Air Algérie veut opérer un important renforcement de son programme aérien à destination de 15 aéroports. Et ce, après avoir annoncé la reprise de trois de ses anciennes lignes aériennes vers l’Espagne, le Liban et la Syrie.

Selon cette source, ce renforcement interviendra pour répondre la forte demande enregistrée pendant la saison de pointe. Notamment entre le 31 mars et le 26 octobre 2024. Air Algérie renforcera son programme, au départ d’Alger, comme suit :

Vers Abidjan : augmentation de 3 à 4 vols par semaine à partir du 6 avril 2024 ;

À destination de Bamako : Air Algérie passera de 4 à 7 vols hebdomadaires, à partir du 31 mars 2024 ;

Alger – Bruxelles : ajout de deux nouveaux vols pour passer à 6 dessertes par semaine ;

Vers le Caire : elle passera de 4 à 7 vols par semaine ;

À destination de Dakar : Air Algérie passera de 5 à 6 vols par semaine et, à partir de 19 juin 2024, à 7 dessertes hebdomadaires ;

À destination de Doha : 3 vols par semaine à partir du 17 juin 2024 ;

Alger – Dubaï : augmentation de 4 à 7 vols par semaine à partir du 31 mars 2024, et à 10 liaisons hebdomadaires, à partir du 17 juin 2024 ;

Vers Djeddah : elle passera de 2 à 5 vols par semaine.

Quelles sont les autres destinations concernées par ce renforcement ?

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale envisage d’augmenter le volume de ses vols vers :

Vers Johannesburg en Afrique du Sud : 3 vols par semaine à partir du 31 décembre 2023 ;

Vers Londres Heathrow : augmentation de 6 à 7 vols par semaine ;

À destination de Médine : 6 vols par semaine ;

Vers Milan : augmentation de 4 à 6 vols par semaine, entre le 20 juin et le 12 septembre 2024 ;

Vers Moscou en Russie : 4 vols hebdomadaires ;

Alger – Ouagadougou : ajout d’un nouveau vol pour passer à 3 vols par semaine ;

Et enfin Alger – Paris : Air Algérie passera de 41 à 49 vols par semaine, entre le 16 juin et le 15 septembre 2024.

