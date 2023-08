Air Algérie renforce son programme des vols depuis et vers la France

En ce mois d’août, la demande sur les billets d’avion depuis et vers le territoire national augmente. Chez Air Algérie, le programme de la compagnie affiche déjà complet, poussant cette dernière apprendre de nouvelles initiatives et à penser au renforcement de son programme des vols.

En effet, la compagnie aérienne nationale a précédemment annoncé le renforcement de son programme des vols depuis et vers le Canada, notamment avec des liaisons supplémentaires entre Alger et Montréal. Mais ce n’est pas tout.

Vols vers la France : Air Algérie annonce le renforcement de son programme

En effet, dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce jeudi 10 août 2023, Air Algérie annonce la programmation de nouveaux vols depuis et vers le territoire français. Et ce, pour répondre à la forte demande exprimée par les clients de la compagnie.

Dans ce sillage, Air Algérie a fait part de la programmation de vols supplémentaires. Et ce, pour la période allant du 17 au 28 août 2023. Par ailleurs, ce renforcement, concerne l’ajout de 114 vols, au départ de l’aéroport d’Alger vers : Lille, Lyon, Metz, Paris, Marseille et Toulouse.

Communiqué du 10 Août 2023

بيان 10 أوت 2023 pic.twitter.com/flcHzEuZy7 — Air Algérie (@AirAlgerieAH) August 10, 2023

Par ailleurs, Air Algérie invite ses voyageurs à se rapprocher de ses agences, les agences intermédiaires et consulter son site internet pour plus d’informations. Les réservations sont désormais ouvertes sur ces billets supplémentaires. Ce renforcement intervient en réponse aux demandes de la clientèle d’Air Algérie qui ne cesse de réclamer de nouveaux vols pour se déplacer depuis et vers le territoire national en cette saison estivale.

