Air Algérie renforce son offre : plus de 560 vols supplémentaires pour l’été 2026

Pour répondre à la forte demande de la diaspora cet été, Air Algérie muscle son programme de vols. Cette annonce, faite par le PDG Hamza Benhamouda, intervient dans un contexte de vif mécontentement des voyageurs face à la cherté des billets d’avion vers l’Algérie. La compagnie nationale espère ainsi détendre le marché pour la haute saison.

En réaction aux critiques des passagers sur le coût des billets, la compagnie aérienne nationale a décidé d’augmenter ses capacités de transport à l’approche de la période estivale.

Cette dérive des prix résulte directement de la loi de l’offre et de la demande : les places sont chères et les clients nombreux. La saturation du marché est déjà visible pour juillet et août, période de pointe où Air Algérie enregistre de nombreux vols complets, tout particulièrement sur les liaisons avec la France.

560 vols hebdomadaires supplémentaires

Cette augmentation des capacités devrait détendre le marché en améliorant la disponibilité des places. Une bouffée d’oxygène pour les membres de la diaspora qui espèrent encore trouver un billet pour l’Algérie cet été.

L’information a été confirmée dimanche 31 mai par le PDG de la compagnie, Hamza Benhamouda, au micro de Radio Algérie Internationale : « Comme nous l’avions annoncé auparavant, nous avons ajouté plus de 560 vols hebdomadaires supplémentaires sur les lignes internationales à destination de l’Algérie », précise-t-il.

Le premier responsable d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a expliqué que ce renforcement des vols depuis l’étranger a été spécifiquement mis en place pour anticiper et faciliter le retour estival des membres de la communauté nationale à l’étranger.

Les offres Otla et Djalia pour la saison estivale 2026

Évoquant la vive polémique autour des tarifs, le premier responsable a tenu à rappeler les différents tarifs réduits mis en place par Air Algérie, citant notamment les formules Otla, Djalia, ainsi que le code promotionnel spécial Aïd el-Adha.

D’ailleurs, le premier responsable, Hamza Benhamouda, a souligné la vocation citoyenne de la compagnie nationale, qui se traduit par une obligation d’accompagner l’afflux traditionnel de la communauté établie à l’étranger durant l’été.

» Nous sommes conscients que les membres de la diaspora ont pour habitude de se rendre en Algérie en été et qu’Air Algérie, en tant que compagnie citoyenne, doit répondre à cette demande », a-t-il rappelé.

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