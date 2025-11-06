Air Algérie renforce ses vols vers la France : deux nouvelles liaisons dès le 1er décembre

La compagnie aérienne nationale a annoncé, en ce jeudi 6 novembre 2025, le renforcement de son réseau de vols à destination de la France, avec deux nouvelles liaisons vers Nantes et Strasbourg. Les deux lignes seront opérées depuis l’aéroport international d’Alger.

Cette expansion n’est pas un simple ajout de destinations, mais s’inscrit dans la stratégie globale de la compagnie nationale. Air Algérie met l’accent sur sa volonté de se rapprocher de sa clientèle, qu’elle soit en Algérie ou à l’étranger.

Le principal moteur de cette initiative est la nécessité de répondre concrètement aux attentes et aux besoins de la diaspora algérienne résidant en Europe, et plus particulièrement en France.

Air Algérie lance deux nouvelles lignes vers la France

Air Algérie a officiellement annoncé ce jeudi l’ouverture de deux nouvelles lignes renforçant son programme de vols internationaux. Ces deux nouvelles routes aériennes relieront directement la capitale algérienne aux villes de Nantes et de Strasbourg.

Les voyageurs peuvent d’ores et déjà planifier leurs déplacements, car l’ouverture des réservations a commencé en ce jeudi 6 novembre 2025, permettant l’achat immédiat des billets. Quant au début des opérations aériennes, les premiers vols sont prévus pour le 1er décembre prochain.

Nantes, située dans l’Ouest de la France et Strasbourg à l’Est, sont ainsi désormais intégrées au réseau direct de la compagnie aérienne nationale.

Air Algérie annonce l’arrivée du Wi-Fi à bord de ses avions

Le directeur général d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a annoncé l’introduction prochaine du service Wi-Fi à bord des avions de la compagnie. Cette annonce a été faite dans l’éditorial du tout premier numéro du nouveau magazine de bord de la compagnie, intitulé « On board by Air Algérie« .

Benhamouda a positionné cette nouveauté comme une priorité dans la quête d’amélioration continue des services. L’ajout du Wi-Fi à bord s’inscrit dans la continuité des efforts déjà employés par la compagnie, notamment la modernisation du service de restauration à bord et l’installation de nouveaux écrans de divertissement personnels.

Ce lancement est directement lié au vaste programme de modernisation de la flotte d’Air Algérie. Ce service sera progressivement déployé sur les vols long-courriers de la compagnie, mais aussi sur certaines lignes intérieures, selon la configuration des avions.

Ce déploiement coïncide avec l’arrivée très attendue des nouveaux avions de la compagnie. Le premier appareil de ce programme, un Airbus A360-900 (Neo), est prévu d’atterrir à l’aéroport international d’Alger en date du 12 novembre 2025, marquant le coup d’envoi de cette nouvelle ère de connectivité.

