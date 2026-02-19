Air Algérie renforce ses vols vers la France avec une nouvelle ligne régulière

Pour étoffer son programme estival, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a décidé de transformer l’une de ses lignes à destination de la France en vol régulier, offrant ainsi plus de flexibilité aux voyageurs entre les deux rives de la Méditerranée.

La saison estivale marque une hausse significative de la demande de voyages vers l’Algérie. Cette tendance est particulièrement marquée au départ de l’Hexagone, foyer de la première communauté expatriée du pays.

Afin de répondre à cet engouement, les transporteurs aériens adaptent leur planning en ouvrant ou en rétablissant des dessertes. Air Algérie s’inscrit dans cette démarche avec la réouverture, dès début avril, de la ligne entre Metz-Nancy-Lorraine et Oran. Le consulat d’Algérie à Metz a d’ailleurs officialisé la nouvelle ce jeudi 19 février.

Air Algérie ajoute une fréquence régulière à destination de Metz en France

Dans un communiqué publié ce jeudi, le consulat informe la communauté nationale et les voyageurs qu’Air Algérie pérennise la liaison Oran – Metz – Oran. À partir de début avril 2026, cette ligne deviendra un vol régulier, assuré chaque jeudi à raison d’un aller-retour par semaine.

Le programme prévoit une rotation par semaine : les vols s’effectueront le jeudi en temps normal, puis basculeront sur le mercredi durant la saison haute d’été. Selon la même source, les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel d’Air Algérie.

Sur son site de réservation, Air Algérie propose deux gammes de tarifs pour ses vols en aller-retour entre Oran et Metz. La formule la plus économique débute à 21 430 dinars algériens au départ d’Oran ou 128 euros depuis l’aéroport de Metz, incluant uniquement un bagage cabine.

Pour plus de confort, l’option avec un bagage en soute de 23 kg (plus 10 kg en cabine) est affichée à partir de 31 430 dinars ou de 199 euros. Attention : ces tarifs promotionnels sont à durée limitée et concernent des voyages effectués jusqu’au 13 juin prochain.

Les vols vers la France et le Canada en promotion

Pour février 2026, Air Algérie lance l’option « 0 BAG », une formule ultra-compétitive sans bagage en soute, idéale pour les courts séjours et les budgets serrés. Cette offre permet de voyager entre l’Algérie et la France à des prix attractifs, comme des allers-retours Annaba–Lyon dès 17 751 dinars ou Paris–Constantine à environ 128 euros. Les liaisons transatlantiques vers Montréal bénéficient également de tarifs préférentiels, incluant cette fois le bagage en soute.

Ces tarifs promotionnels, exclusivement valables sur la classe économique en aller-retour, sont soumis à un calendrier strict. Les voyageurs doivent réserver leurs billets entre le 15 et le 28 février 2026, pour des déplacements programmés jusqu’au 13 juin 2026.

Bien que les billets soient non remboursables, la compagnie autorise une certaine souplesse en permettant la modification des dates de voyage moyennant des frais supplémentaires. Il est important de noter que l’ajout ultérieur d’un bagage en soute sur un billet « 0 BAG » augmentera le coût initial.

