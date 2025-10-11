Air Algérie renforce ses vols intérieurs : 84 nouvelles dessertes hebdomadaires

Dans un contexte de développement national du transport aérien, la compagnie Air Algérie a annoncé une hausse significative de ses vols domestiques. À compter du 26 octobre, la compagnie nationale ajoutera 84 vols hebdomadaires, soit près de 11 500 sièges supplémentaires, afin de répondre à une demande croissante et d’accompagner les efforts de développement économique, social et touristique du pays.

Cette initiative comprend 19 nouveaux vols totalisant 3 664 sièges par semaine, destinés à desservir diverses destinations intérieures. Elle s’inscrit dans le cadre d’une restructuration profonde d’Air Algérie, qui a récemment scindé ses activités en filiales distinctes pour les vols domestiques et internationaux. Cette réforme vise à renforcer la compétitivité de la compagnie et à mieux adapter son offre aux besoins du marché.

Cette décision repose sur une logique économique claire : la demande intérieure de transport aérien connaît une croissance annuelle à deux chiffres. Face à cette évolution, Air Algérie ajuste son offre pour accroître sa capacité, améliorer son chiffre d’affaires et renforcer ses marges opérationnelles.

L’augmentation du nombre de sièges devrait permettre à la compagnie de gagner en flexibilité tarifaire, d’améliorer la qualité du service et, à terme, de réduire le coût moyen des billets. Cette mesure aura également un impact direct sur la mobilité nationale, notamment entre le Nord et le Sud, dans un pays classé dixième au monde par sa superficie.

Avec un réseau de 58 aéroports civils, dont plusieurs encore sous-exploités, l’expansion d’Air Algérie contribuera à relier plus efficacement les régions, à stimuler l’économie locale et à créer de nouveaux emplois dans les secteurs connexes tels que la restauration, la maintenance et le nettoyage aéroportuaire.

Un levier pour le tourisme saharien et le développement régional

Au-delà des aspects économiques, cette initiative s’inscrit dans une vision stratégique à long terme visant à soutenir le tourisme interne, en particulier le tourisme saharien. Grâce à une meilleure accessibilité des grandes villes du Sud, les voyageurs, qu’ils soient algériens ou étrangers, pourront découvrir une mosaïque de paysages, de cultures et de patrimoines naturels.

Alors que la saison hivernale approche, la demande pour les vols vers le Sud s’intensifie, notamment à l’approche des festivités de fin d’année. Air Algérie anticipe cette tendance non pas comme une réponse ponctuelle à une demande saisonnière, mais comme un investissement durable dans la connectivité nationale.

En augmentant son offre intérieure, la compagnie nationale redessine peu à peu la carte du transport aérien algérien, affirmant sa place de vecteur clé du désenclavement régional et du développement touristique.

Algérie : le développement touristique, un levier pour la diversification économique

Longtemps resté en retrait, le tourisme algérien s’impose aujourd’hui comme l’un des axes stratégiques du développement national. Le gouvernement multiplie les initiatives pour valoriser le patrimoine naturel et culturel du pays, encourager l’investissement privé et renforcer la connectivité entre les régions. L’objectif est clair : faire du tourisme un moteur économique durable, capable de contribuer à la diversification des revenus nationaux, longtemps dominés par les hydrocarbures.

L’Algérie dispose d’atouts considérables : plus de 1 200 km de côtes méditerranéennes, un Sahara parmi les plus vastes du monde, des villes historiques comme Constantine, Tlemcen ou Ghardaïa, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, et une diversité culturelle unique issue de siècles d’histoire. Pourtant, ces richesses restent encore partiellement exploitées.

Le développement touristique s’appuie désormais sur une meilleure accessibilité. La compagnie Air Algérie a récemment annoncé 84 nouveaux vols intérieurs hebdomadaires, facilitant les déplacements entre le Nord et le Sud du pays. Parallèlement, l’État investit dans la modernisation des aéroports régionaux et la réhabilitation des routes sahariennes, essentielles à la mobilité des visiteurs.

Des projets hôteliers voient également le jour dans plusieurs wilayas du Sud notamment à Djanet, Tamanrasset, Timimoun ou Taghit afin d’accueillir les touristes algériens et étrangers dans de meilleures conditions. Le tourisme saharien, véritable joyau du pays, bénéficie d’une attention particulière, avec la promotion d’un tourisme écologique, culturel et d’aventure.

Les autorités misent sur la valorisation du patrimoine matériel et immatériel : restauration des ksour, protection des oasis, développement de circuits culturels, mais aussi formation du personnel touristique. Plusieurs initiatives locales encouragent désormais les jeunes entrepreneurs à investir dans les maisons d’hôtes, les agences de voyage spécialisées ou les guides sahariens, favorisant un modèle de tourisme solidaire et durable.conomique.