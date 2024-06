Air Algérie renforce ses dessertes à destination de Francfort et Bruxelles

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, prévoit de renforcer sa flotte avec quinze nouveaux aéronefs et envisage de faire une nouvelle commande de nouveaux avions. Cette acquisition lui permettra d’augmenter ses capacités aériennes vers les quatre coins du monde.

Rappelons pour la saison estivale 2024, Air Algérie a renoncé à de nombreux vols figurant dans son programme international. Et ce, en raison de l’indisponibilité de ses avions pour desservir autant de destination. En revanche, le pavillon national ne compte pas s’arrêter à une telle petite défaite.

Vols vers l’Allemagne et la Belgique : Air Algérie augmente le nombre de ses vols pour l’été 2024

Malgré la suspension de plusieurs lignes aériennes, Air Algérie a aussi décidé d’augmenter le nombre de ses dessertes vers les destinations les plus demandées et les plus fréquentées par ses passagers. C’est le cas de la Belgique et de l’Allemagne.

Selon le site spécialisé de l’aviation, Aeroroutes, Air Algérie a décidé d’augmenter le nombre de ses vols à destination de ces deux pays, au troisième trimestre de 2024. Le renforcement du programme aérien intervient suite à l’exploitation de l’Airbus A330-200.

En effet, au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger vers Bruxelles en Belgique, Air Algérie a programmé de nouveaux vols pour les dates du 8 et 15 juillet 2024, mais aussi pour les journées du 12, 19 et 23 août 2024.

Mais ce n’est pas tout. Air Algérie prévoit aussi d’augmenter le nombre de ses dessertes à destination de l’Allemagne. L’Airbus A330-200 opèrera de nouveaux vols depuis Alger vers Francfort, en date du 7, 12, 19, 21 et 26 juillet et du 16 et 30 août 2024.

