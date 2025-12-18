Air Algérie renforce sa flotte : les détails du plan dévoilé à l’APN

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a levé le voile sur le calendrier de réception des nouveaux avions destinés à renforcer la flotte d’Air Algérie. Une annonce très attendue, faite mardi 16 décembre lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée à l’examen de plusieurs dossiers liés au secteur des transports, rapporte l’agence officielle APS.

Face aux critiques récurrentes visant la compagnie aérienne nationale, notamment sur les prix des billets et la qualité des services, le ministre a tenu à rappeler le rôle stratégique d’Air Algérie. Il a insisté sur le fait qu’il s’agit avant tout d’un service public national, qui mérite d’être soutenu et accompagné dans sa phase de modernisation.

Renouvellement de la Flotte : Un Processus Progressif

Au cœur de son intervention, Saïd Sayoud est revenu sur le vaste programme de renforcement de la flotte du pavillon national. Selon lui, 18 nouveaux appareils gros-porteurs seront réceptionnés progressivement. Il s’agit de 10 Airbus A330-900neo et de huit avions Boeing, destinés à améliorer les capacités opérationnelles de la compagnie, aussi bien sur le réseau international que régional.

« Le premier A330-900neo a été livré il y a environ un mois, et trois autres appareils devraient être réceptionnés avant la fin de l’année », a précisé le ministre. En effet, après la livraison du premier avion le 13 novembre dernier, Air Algérie s’apprête à accueillir trois nouveaux A330-900neo d’ici fin décembre, marquant une étape clé dans la modernisation de sa flotte long-courrier.

Politique Tarifaire et Critiques : Un Appel à l’Objectivité

Interpellé par plusieurs députés sur la politique tarifaire d’Air Algérie, notamment durant les périodes de forte demande, Saïd Sayoud a appelé à une approche basée sur des données réelles du marché. Il a rappelé que la compagnie a consenti à des réductions importantes sur les billets, en particulier pendant le mois de Ramadan et lors des fêtes religieuses et nationales.

Le ministre a également défendu la position d’Air Algérie à l’échelle continentale, affirmant qu’elle figure aujourd’hui parmi les trois grandes compagnies africaines, aux côtés d’Egyptair et d’Ethiopian Airlines.

Renforcement du Réseau Intérieur avec Domestic Airlines

Au-delà des vols internationaux, le ministre a également annoncé une avancée majeure concernant Domestic Airlines, la filiale d’Air Algérie dédiée au transport intérieur. Cette dernière procédera à l’acquisition de 16 avions de type ATR, dont la livraison débutera à partir de juin prochain.

Ces appareils sont destinés à renforcer les liaisons entre le Nord, le Sud et les Hauts-Plateaux, avec l’objectif d’améliorer la régularité des vols et de désenclaver plusieurs régions du pays.

