Air Algérie relance une ligne vers une capitale européenne après 5 ans d’arrêt

La compagnie aérienne nationale s’apprête à étoffer son programme de vols en reprenant ses liaisons vers une destination européenne : Budapest, en Hongrie. Ces vols avaient été suspendus pour la dernière fois par Air Algérie avant la pandémie du Covid-19.

Ces vols vers Budapest avaient été suspendus en 2020, et leur reprise témoigne de la volonté d’Air Algérie de rétablir des connexions internationales essentielles et de répondre à la demande croissante. Budapest, connue pour sa richesse culturelle, ses sites historiques et son dynamisme économique, représente une destination clé tant pour le tourisme que pour les voyages d’affaires.

En renouant avec cette ligne, la compagnie aérienne nationale ne se contente pas de la reprise de ses vols ; elle renforce également sur le marché européen, offrant ainsi plus d’options et de flexibilité à ses passagers.

Air Algérie reprend ses vols vers Budapest

Selon les données publiées sur le site spécialisé Aeroroutes, Air Algérie se prépare à relancer ses vols à destination de Budapest pour la saison hivernale 2025/2026, une destination qu’elle n’avait plus desservie depuis 2020. Ce service, qui reprendra à partir du 29 octobre 2025, sera opéré en itinéraire triangulaire avec Vienne en Autriche.

En effet, dès le 29 octobre 2025, un vol hebdomadaire (AH2028/AH2029) reliera l’aéroport international d’Alger à Vienne, puis à Budapest, avant son retour à Alger. Ce vol décollera de la capitale à 10 h 30 le mercredi, arrivera à Vienne à 13 h 15 puis partira de l’Autriche à 14 h 15 pour atteindre Budapest à 15 h 10. Le vol du retour quittera la Hongrie à 16 h 10 pour atterrir en Algérie à 19 h 10.

Par ailleurs, à partir du 1ᵉʳ novembre 2025, un autre vol hebdomadaire empruntera un itinéraire différent, reliant Alger à Budapest puis à Vienne, et ce, avant de revenir à Alger. Le départ de l’aéroport de Houari Boumediene est prévu à partir de 10 h 30 le samedi, avec une arrivée à Budapest à 13 h 15. L’avion quittera cette destination à 14 h 15 pour arriver à Vienne à 15 h 15. Le vol du retour (AH2029) partira de l’Autriche à 16 h 15 pour arriver en Algérie à 19h. Selon la même source, ces vols seront assurés par un Boeing 737-700.

Air Algérie relance ses vols charters vers l’Égypte et la Tunisie

Air Algérie enrichit son programme estival en multipliant les liaisons touristiques vers l’Égypte et la Tunisie. La compagnie nationale algérienne lance des vols charters vers Sharm el Sheikh et Hurghada en Égypte, des destinations prisées pour leurs plages et leurs récifs coralliens. Ces vols, opérés en Boeing 737-800, partent de quatre villes majeures : Alger, Oran, Constantine et Annaba.

Du côté tunisien, Djerba fait son grand retour dans le programme avec deux vols hebdomadaires depuis Alger entre août et septembre. La compagnie propose des forfaits tout inclus comprenant vols, hébergement et transferts, à des tarifs promotionnels grâce à des partenariats locaux.

En effet, cette initiative s’inscrit dans un contexte de reprise touristique régionale. La Tunisie, qui a accueilli 9 millions de touristes en 2023, diversifie son offre au-delà du balnéaire. L’Égypte, avec ses 13 millions de visiteurs en 2023, continue de séduire par son patrimoine historique et ses stations balnéaires. Les deux pays misent sur la modernisation de leurs infrastructures et la digitalisation pour soutenir cette croissance.

À travers ce programme, Air Algérie s’affirme comme un acteur clé du tourisme régional, facilitant les échanges culturels dans le bassin méditerranéen tout en répondant aux attentes d’une clientèle en quête de dépaysement proche.

