Air Algérie relance une destination très prisée en Espagne dès le 14 juin 2026

Bonne nouvelle pour les voyageurs : Air Algérie signe son grand retour entre Valence et Alger ! Après plusieurs mois d’absence, la compagnie nationale relancera officiellement cette liaison stratégique dès le 14 juin 2026. Un timing parfait pour muscler son offre vers l’Espagne à l’approche du rush estival.

En relançant cette liaison dès le 14 juin 2026, Air Algérie muscle son offre vers l’Espagne et se tient prête à répondre à la forte demande de la saison estivale.

« Valence de retour sur notre horizon à partir du 14 juin 2026 », a annoncé la compagnie dans une publication partagée lundi 8 juin au soir. La compagnie mise sur les atouts de cette destination méditerranéenne, célèbre pour son riche patrimoine et sa forte attractivité touristique.

Air Algérie relance ses vols vers Valence à partir du 14 juin 2026

Le programme dévoilé par la compagnie prévoit deux rotations hebdomadaires pour assurer cette liaison entre l’aéroport international d’Alger et la ville espagnole de Valence. Les vols auront lieu chaque jeudi et dimanche, une fréquence flexible parfaite pour les départs en vacances comme pour les impératifs professionnels.

Ce n’est pas une première : à l’été 2024, Air Algérie avait déjà proposé deux rotations par semaine sur cet axe entre le 14 juillet et le 13 septembre. Près de deux ans après ses derniers vols, la cité espagnole signe son grand retour dans le réseau de la compagnie nationale.

Côté tarifs, Air Algérie propose le billet aller-retour Alger-Valence à partir de 57 259 dinars algériens par personne. Pour un aller simple au départ de la capitale algérienne, il faut compter à partir de 41 770 DA (ou 204 euros depuis l’Espagne).

Le programme d’Air Algérie vers l’Espagne renforcé

En réintégrant Valence, Air Algérie continue d’étendre son réseau vers l’Espagne. Ce marché clé reste particulièrement stratégique, attirant à la fois les vacanciers et la forte communauté algérienne établie en Europe et à l’étranger.

Cette nouvelle ligne vient s’ajouter aux autres destinations espagnoles déjà proposées par la compagnie, à savoir Madrid, Barcelone, Alicante et Palma de Majorque.

Cette reprise tombe à point nommé, à quelques semaines du grand rush estival. Une période clé où la demande de vols entre l’Algérie et l’Espagne connaît traditionnellement une forte hausse.

Ces destinations en promotion chez Air Algérie

Air Algérie lance de nouvelles promotions estivales vers cinq destinations clés en Europe, au Canada et en Tunisie, avec des billets aller-retour dès 27 692 DA. L’offre inclut des tarifs « sans bagage » et des formules tout compris.

En effet, les tarifs aller-retour débutent à 27 692 DA pour la liaison Oran – Toulouse (offre « sans bagage en soute »). D’autres tarifs incluent Alger – Rome à 29 964 DA (zéro bagage), Alger – Londres à 45 165 DA (sans bagage), et Alger – Montréal à 119 188 DA (plein tarif). De plus, la promotion pour la Tunisie est à 36 270 DA l’aller-retour, incluant un bagage en soute de 23 kg, contrairement aux offres « zéro bagage ».

Les réservations sont valables entre le 1er et le 30 juin 2026, pour des voyages programmés jusqu’au 24 octobre prochain. Les billets sont en classe économique, non remboursables mais modifiables moyennant des frais supplémentaires.

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