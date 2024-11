Air Algérie relance la ligne Alger-Vienne et propose une offre imbattable

Air Algérie revient avec la réouverture tant attendue de la ligne Alger-Vienne ! Cette excellente nouvelle s’accompagne d’une offre promotionnelle alléchante, qui permettra aux voyageurs en quête d’une escapade hivernale dans la capitale autrichienne de profiter d’un voyage exceptionnel en cette fin d’année, à prix réduit.

Il s’agit de l’offre « BAG 0 », qui est pensée pour les voyageurs légers, qui sont adeptes de découvertes, flexibles dans leurs déplacements et qui privilégient l’expérience de voyage à la quantité de bagages. Cela dit, la récente offre de la compagnie Air Algérie sur la ligne Alger-Vienne exclut le bagage en soute, mais, autorise un bagage cabine de 10 kg maximum. Cette formule, proposée à partir de 25 000 DA par vol (environ 199 euros), s’aligne alors sur les standards des compagnies aériennes low-cost.

Avec l’offre « BAG 0 », Air Algérie propose une expérience de voyage simplifiée, avec des déplacements rapides et efficaces, permettant aux voyageurs de découvrir la splendeur de Vienne sans alourdir leurs dépenses.

Voyagez léger à Vienne avec la nouvelle formule « BAG 0 » : une offre à saisir chez Air Algérie !

Longtemps suspendue, la ligne reliant Alger à Vienne est enfin opérationnelle à nouveau. Désormais, cette liaison aérienne propose deux vols par semaine, les mercredis et samedis, au départ de l’aéroport d’Alger Houari Boumediene.

Pour célébrer cette réouverture, Air Algérie propose à ses clients l’offre « BAG 0 », qui est active depuis le 17 novembre 2024, et qui s’étend jusqu’au 15 décembre 2024.

Note importante : l’offre promotionnelle « BAG 0 » est valable pour des voyages jusqu’au 30 mars 2025.

Cela offre alors une large fenêtre pour planifier un séjour en hiver ou en début de printemps à la capitale autrichienne. En effet, Vienne se présente comme une destination incontournable pour une véritable immersion culturelle. Avec son mélange unique de traditions impériales et de l’élégance de ses rues inscrites au patrimoine de l’UNESCO, cette ville est idéale pour une parenthèse touristique enchantée en cette fin d’année.

En somme, la compagnie Air Algérie opère désormais entre Alger et Vienne deux fois par semaine, et propose la formule « BAG 0 », une option pratique et économique qui saura séduire les voyageurs hivernaux.