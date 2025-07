Air Algérie recrute : les profils qualifiés dans ce domaine peuvent postuler sans tarder

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, vient de lancer une nouvelle campagne de recrutement, à la recherche de ses futurs pilotes. Cette initiative intervient en prévision du lancement de sa nouvelle filiale, Domestic Airlines, et de la réception de ses nouveaux avions.

Air Algérie vient d’annoncer l’ouverture du recrutement de pilotes qualifiés « Selfs-sponsoring« , et ce, dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la compagnie nationale visant à renforcer ses capacités opérationnelles.

Selon un communiqué de la compagnie, seuls les candidats présélectionnés seront contactés et devront passer par un processus de sélection rigoureux. Les candidats finalement retenus devront également fournir un certificat de résidence sur Alger et ses environs. L’embauche ne sera confirmée qu’après avoir réussi toutes les étapes, y compris la qualification sur avion et le début effectif des opérations.

Air Algérie recrute des pilotes qualifiés, voici qui est concerné

Par cette nouvelle campagne, Air Algérie souhaite renforcer ses équipes par le recrutement de nouveaux pilotes qualifiés. Pour pouvoir postuler pour cette nouvelle offre, les candidats doivent répondre à ces critères de présélection :

Avoir la nationalité algérienne ;

Être titulaire d’un baccalauréat et de deux années d’études supérieures dans une spécialité technique ;

Posséder un Certificat de Pilote de Ligne Théorique (ATPL), délivré par l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) ;

Être titulaire d’une licence de pilote commercial (CPL/IR/ME) délivrée par l’ANAC ;

Avoir la qualification Multi-Crew Co-Opération (MMC ) ;

) ; Présenter un certificat médical de classe 1 ;

Maîtriser l’anglais de niveau 4 minimum selon la classification OACI ;

selon la classification OACI ; Ne pas dépasser 40 ans à la date du début du processus de présélection ;

à la date du début du processus de présélection ; Être libre de tout engagement contractuel.

En plus de ces critères, Air Algérie est à la recherche des pilotes ayant une expérience en opérations aériennes et une bonne maîtrise de l’informatique. Des qualités personnelles sont également requises, notamment, la discipline, le sens de communication, le dynamisme, la capacité à prendre des décisions, la gestion du stress, la capacité de travailler efficacement en équipe…

Conditions et dossiers de candidature

Le pilote aura pour mission de préparer et d’opérer les vols de la compagnie conformément aux lois, méthodes et procédures en vigueur. Le poste est basé à l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Par ailleurs, la candidature à soumettre en un seul fichier PDF portant le nom du futur pilote, doit inclure les documents scannés suivants :

Un CV détaillé et actualisé ;

Une lettre de motivation incluant les coordonnées du candidat ;

Une copie de la licence de pilote commercial ;

Une copie du diplôme du Baccalauréat ;

Une attestation de deux années d’études universitaires ;

Une copie du certificat MCC ;

Une copie du certificat médical de classe 1 ;

Copies des autres diplômes si disponibles ;

Une copie recto verso de la carte d’identité nationale ;

Un acte de naissance ;

Preuve de situation vis-à-vis du service national ;

Un extrait du casier judiciaire ;

Un certificat d’inscription à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) ;

La dernière page signée du carnet de vol (Logbook).

Les candidats remplissant les conditions d’Air Algérie sont appelés à envoyer leurs dossiers à l’adresse suivante, et ce, dans un délai de 15 jours : recrutement.pnt@airalgerie.dz.

