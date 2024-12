Air Algérie recrute des hôtesses de l’air et des stewards (2025) : Conditions et procédures

Air Algérie recrute activement de nouvelles hôtesses de l’air et stewards pour étendre ses équipes navigantes. La compagnie aérienne nationale a lancé un appel à candidatures, précisant les critères de sélection et les modalités de recrutement.

Cette annonce a été faite par la compagnie dans un communiqué officiel où elle a détaillé les critères de sélection, les pièces à fournir et les différentes étapes du processus de recrutement.

Ainsi, pour postuler, les candidats doivent impérativement être de nationalité algérienne, et jouir de leurs droits civiques. Un niveau d’études au moins équivalent à la 3ᵉ année secondaire ou plus, ainsi qu’une certification de sécurité et de sauvetage (CSS) en cours de validité. Les hommes doivent fournir un justificatif de la situation vis à vis du service nationale.

Par ailleurs, les candidats doivent résider à moins de 25 kilomètres de leur lieu de travail et fournir un justificatif de domicile. La maîtrise d’au moins deux langues étrangères est un atout majeur pour assurer une communication efficace avec une clientèle internationale.

Air Algérie lance une nouvelle campagne de recrutement de Stewards et d’hôtesses de l’air pour 2025

Les candidats retenus seront invités à passer plusieurs épreuves : des tests physiques, un entretien individuel pour évaluer leurs compétences et leurs aptitudes, un test écrit et un examen médical approfondi.

Le dossier de candidature doit comprendre :

Une lettre de motivation,

Un curriculum vitae détaillé,

Une copie de la certification de sécurité et de sauvetage (CSS),

Un diplôme attestant du niveau d’études requis,

Une copie de la carte d’identité,

Une photo d’identité récente,

Un justificatif de domicile

Une attestation de situation vis-à-vis du service national.

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur dossier par email à l’adresse suivante : recrutement.pnc@airalgerie.dz, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de publication de cette annonce.

Il convient de noter qu’Air Algérie a déjà lancé, la semaine dernière, une vaste campagne de recrutement visant à étoffer ses équipes sur l’ensemble de ses plateformes.

Cette nouvelle initiative, qui s’ajoute au recrutement d’hôtesses et stewards, offre de multiples opportunités de carrière dans le secteur de l’aviation.

Les postes à pourvoir sont variés et concernent différents domaines, allant des fonctions techniques et administratives aux métiers liés au service client.

Pour en savoir plus sur les profils recherchés et les modalités de candidature, il est conseillé de consulter régulièrement les annonces publiées sur les plateformes de recrutement et le site officiel d’Air Algérie.