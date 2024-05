Air Algérie recrute des CDI à Alger : postes à pourvoir et procédure

Alger, 22 mai 2024 – Dans le cadre de sa stratégie de développement et d’amélioration continue de ses services, Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une vaste campagne de recrutement pour des postes en CDI.

Cette initiative vise à étoffer ses ressources humaines et à soutenir la croissance de son activité, en attirant des talents qualifiés dans des domaines clés.

La campagne cible plusieurs profils essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise. Parmi les postes à pourvoir, on retrouve notamment : des techniciens d’exploitation au sein de la direction des opérations terrestres, des mécaniciens d’avion ( mécanicien d’entretien et de maintenance aéronautique), des hôtesses et des stewards de l’air au sein de la direction des opérations terrestres.

Technicien d’exploitation au sein de la direction des opérations terrestres

Les conditions requises pour postuler sont :

Être de nationalité algérienne

Maitrise des langues française et anglaise

Avoir une formation spécifique en opérations aériennes

Avoir au moins 5 ans d’expérience en tant qu’Aide-Technicien à l’Exploitation (ATE)

Être en bonne santé

Avoir un bon sens de la communication

Être responsable

Le dossier de candidature doit inclure les documents suivants :

Une lettre de motivation

Un CV

Un certificat de travail justifiant 5 ans d’expérience professionnelle au minimum

Un certificat de résidence (l e postulant doit être résidant à moins de 30 kilomètres de l’aéroport international d’Alger )

Un acte de naissance

Une attestation de situation vis-à-vis du service national

(02) Deux photos d’identité

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par email à l’adresse suivante : recrutement.tnao@airalgerie.dz

Mécanicien d’entretien et de maintenance aéronautique

Les conditions requises pour postuler sont :

Être de nationalité algérienne

Avoir moins de 50 ans

Être titulaire d’une licence en maintenance aéronautique

Avoir au moins 5 ans d’expérience en tant que mécanicien d’avion

Maitrise de la langue anglaise

Être exempt de toutes obligations

Ne pas être poursuivi judiciairement

Être capable de travailler dans toutes les branches du département Maintenance et Réparation des Avions

Le dossier de candidature doit inclure les pièces suivantes :

Une lettre de motivation contenant toutes les informations du candidat (numéro de téléphone, adresse mail)

Un CV

Un certificat de travail justifiant 5 ans d’expérience professionnelle au minimum

Un acte de naissance

Un certificat de résidence

Une attestation de situation vis-à-vis du service national

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par email à l’adresse suivante : recrutement.mecaniciens@airalgerie.dz

Hôtesses et des stewards de l’air au sein de la direction des opérations terrestres

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par email à l’adresse suivante : recrutement.pnc@airalgerie.dz

Les candidats intéressés par ces opportunités sont invités à postuler en envoyant leur dossier de candidature par e-mail à l’adresse indiquée pour chaque poste.

Les dossiers doivent inclure l’ensemble des pièces justificatives requises, conformément aux détails précisés dans l’annonce.

La date limite pour soumettre une candidature est fixée à 8 jours après la publication de l’annonce.