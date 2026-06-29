Air Algérie recrute dans plusieurs villes : les candidatures sont ouvertes, voici les critères à remplir

Alors qu’elle s’apprête à réceptionner 44 nouveaux appareils dans le cadre d’une expansion historique, Air Algérie lance une vaste campagne de recrutement pour ses futurs hôtesses et stewards. Une opportunité en or pour les jeunes Algériens, mais qui s’accompagne de critères de sélection stricts.

La compagnie nationale Air Algérie vient de lancer un appel à candidatures pour le recrutement d’hôtesses et stewards de bord titulaires du Certificat de Sécurité et de Sauvetage (CSS), dans quatre villes algériennes.

Des contrats à durée déterminée sont proposés au sein de la Direction des Opérations Aériennes, répartis sur quatre bases aéroportuaires : Alger, Oran, Constantine et Annaba. Les dossiers doivent parvenir à la compagnie dans un délai de huit jours suivant la publication de l’annonce.

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Les critères de sélection du personnel navigant commercial

Pour prétendre à un poste de personnel navigant commercial chez Air Algérie, les candidats doivent satisfaire à un ensemble de conditions précises. La nationalité algérienne est obligatoire, tout comme la jouissance des droits civiques. L’âge est encadré entre 19 et 35 ans, et le niveau scolaire minimum exigé est le baccalauréat, accompagné d’un CSS en cours de validité.

La maîtrise d’au moins deux langues étrangères figure parmi les exigences non négociables. La compagnie impose également une bonne acuité visuelle sans port de lunettes correctrices, ainsi que la capacité à nager. La résidence du candidat ne doit pas excéder un rayon de 25 kilomètres autour de la base aéroportuaire visée.

Des critères morphologiques viennent compléter ce profil. Pour les femmes, la taille doit se situer entre 1,60 m et 1,75 m, avec un tour de taille compris entre 38 et 42. Pour les hommes, la fourchette de taille s’étend de 1,70 m à 1,85 m, avec un tour de taille entre 40 et 44. Les candidats masculins doivent par ailleurs justifier de leur situation vis-à-vis du service national.

Un processus de sélection en trois étapes distinctes

Seuls les dossiers complets recevront une réponse de la compagnie. Cette précision, mentionnée explicitement dans l’annonce, souligne le sérieux attendu dès la phase de candidature. Le dossier comprend une demande manuscrite, un CV actualisé, une copie du baccalauréat, une copie du CSS valide, un extrait de naissance, un certificat de résidence et une photo récente.

Les candidats retenus passeront ensuite par trois étapes de sélection. La première combine une évaluation physique et un entretien individuel. La deuxième consiste en une épreuve écrite, réservée à ceux ayant franchi le premier cap. La troisième et dernière étape est un examen médical approfondi, destiné aux candidats admis à l’ensemble des épreuves précédentes.

Les dossiers sont à envoyer exclusivement par voie électronique à l’adresse recrutement.pnc2026@airalgerie.dz, dans les huit jours suivant la publication de l’annonce.

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Air Algérie en pleine expansion : 44 appareils et de nouvelles routes internationales

Ce recrutement s’inscrit dans un contexte de transformation profonde pour la compagnie nationale. Évaluée comme la plus ambitieuse depuis sa création, la phase d’expansion actuelle repose sur l’acquisition de 44 nouveaux appareils, un renouvellement de flotte sans précédent depuis près de quatre décennies. Cinq de ces aéronefs seront exclusivement dédiés au fret aérien, renforçant ainsi les capacités logistiques du transporteur au service des exportations algériennes hors hydrocarbures.

Sur le plan des destinations, Air Algérie a annoncé en avril 2026 l’ouverture de sept nouvelles liaisons régulières, couvrant l’Afrique subsaharienne, l’Europe de l’Est et l’Asie. Libreville, Luanda, Maputo, Accra, Lagos, Shanghai et Varsovie figurent parmi les nouvelles destinations programmées. En début d’année, la compagnie avait également annoncé son intention d’ouvrir des lignes vers Kuala Lumpur, Doha, Oman et Hong Kong, confirmant une stratégie d’internationalisation accélérée.

La restructuration interne accompagne cette dynamique. Air Algérie se transforme progressivement en un groupe intégré, avec des filiales spécialisées dans le transport domestique, le fret, le catering, les services au sol et la maintenance. Une académie dédiée aux métiers de l’aviation est également en cours de création, parallèlement à la modernisation des infrastructures numériques dans les aéroports.