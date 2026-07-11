Air Algérie reçoit son premier Boeing 737 MAX 8 : ce qui va changer pour les voyageurs

La compagnie nationale Air Algérie a franchi un tournant concret dans sa transformation. Sous la supervision du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, trois événements majeurs se sont tenus simultanément : la réception du premier Boeing 737 MAX 8, l’arrivée d’un premier ATR 72-600 pour le réseau intérieur, et l’inauguration d’une unité industrielle de restauration aérienne. Trois signaux forts, envoyés en une seule journée, sur l’ambition que nourrit l’État algérien pour son aviation civile.

Baptisé « El Hourria » (la liberté), le premier Boeing 737 MAX 8 réceptionné marque le début d’un programme d’acquisition de dix appareils de ce type. Ces livraisons, échelonnées entre 2026 et 2027, visent à renforcer la capacité opérationnelle du pavillon national sur ses lignes moyen-courriers, tout en répondant aux standards les plus exigeants du transport aérien international.

Réputé pour sa consommation de carburant optimisée et son rayon d’action étendu, le 737 MAX 8 représente donc un atout de taille pour une compagnie qui cherche à densifier son réseau. Annoncée dès le 26 mars 2026 par le Groupe Air Algérie, cette commande s’inscrit dans un plan global d’acquisition de 18 appareils, confirmant la volonté de faire d’Alger un véritable carrefour aérien entre l’Afrique et l’Europe.

Cinq de ces Boeing seront livrés en 2026, les cinq restants suivront en 2027. Un calendrier serré, qui témoigne de l’urgence ressentie par les autorités face à une demande de transport en forte croissance.

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Air Algérie renforce le transport aérien intérieur algérien

Baptisé « Tassili », le premier ATR 72-600 réceptionné est destiné à la filiale Domestic Airlines, spécialisée dans les liaisons intérieures. Il s’agit du premier appareil d’un programme portant sur 16 unités de ce modèle, conçu précisément pour les vols régionaux sur des distances courtes à moyennes.

Cet investissement répond donc à un besoin criant. Relier les wilayas du Sud, du Hauts-Plateaux et des zones enclavées au reste du territoire reste un défi logistique permanent. L’arrivée progressive de ces turbopropulseurs modernes doit améliorer la fréquence et la fiabilité des dessertes domestiques, dans le prolongement des deux nouvelles liaisons intérieures lancées par Air Algérie dès le 24 mai 2026, reliant notamment Alger à Timimoun et El Oued.

L’objectif affiché alors est clair : réduire les fractures de mobilité entre les régions et offrir une alternative aérienne crédible aux populations éloignées des grands axes routiers.

Air Taste Factory : une usine de 40 000 repas par jour pour la restauration à bord

Troisième volet de cette journée chargée, l’inauguration du centre de production « Air Taste Factory » constitue une avancée structurelle souvent négligée dans les discours sur la modernisation aérienne. Déployée sur 14 250 mètres carrés, cette unité industrielle est capable de produire jusqu’à 40 000 repas quotidiens pour les vols d’Air Algérie.

Filiale du groupe, cette infrastructure vient alors combler un maillon longtemps sous-dimensionné de la chaîne de service. Produire en interne, à grande échelle et selon des normes sanitaires strictes, c’est aussi reprendre la maîtrise d’un poste de coût et de qualité qui conditionne directement l’expérience passager.

Une stratégie d’expansion qui dépasse les frontières nationales

Ces réceptions s’inscrivent dans un mouvement plus large. Depuis le début de l’année 2026, Air Algérie a ouvert trois nouvelles liaisons internationales vers Kuala Lumpur, Budapest et Addis-Abeba, tout en réceptionnant un quatrième Airbus A330neo baptisé « Diaspora ». La flotte principale de la compagnie atteint désormais 58 appareils, hors filiale domestique.

Sur le continent africain, l’offensive se poursuit avec des dessertes vers Libreville, Luanda, et des projets confirmés vers Maputo, Accra et Lagos. L’aéroport international d’Alger est clairement positionné comme hub régional en devenir, une ambition que la réception du Boeing 737 MAX 8 vient concrétiser un peu plus.

Ainsi, la modernisation du transport en Algérie ne se limite d’ailleurs pas au ciel. Sur terre, des centaines de nouveaux bus ont été réceptionnés au port d’Alger ces derniers mois dans le cadre d’un programme national d’importation de 10 000 véhicules, signe que la refonte des infrastructures de mobilité se joue simultanément sur tous les fronts.

Vers un hub aérien régional ? L’ambition affichée par l’Algérie

Au-delà de la réception de nouveaux appareils, les autorités ont réaffirmé leur volonté de transformer durablement le secteur aérien national. Dans son allocution, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a indiqué que le programme de renouvellement de la flotte d’Air Algérie s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la place de l’Algérie comme hub aérien entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. L’objectif est d’accompagner le développement des échanges économiques, du tourisme et de l’investissement, tout en adaptant les infrastructures nationales aux standards internationaux.

Le ministre a également souligné que l’arrivée du Boeing 737 MAX 8 et de l’ATR 72-600 permettra d’améliorer la qualité du service public, de renforcer les liaisons nationales, notamment vers les wilayas du Sud, et d’offrir une meilleure connectivité sur les lignes internationales.

Cette cérémonie a par ailleurs été marquée par la signature d’une convention entre le groupe Air Algérie et l’Entreprise de gestion des services de l’aéroport d’Alger pour la réalisation d’une future station de fret aérien. Ce projet vise à renforcer les capacités logistiques de l’aéroport international d’Alger, à fluidifier le transport des marchandises et à soutenir les échanges commerciaux, dans la perspective de faire de l’Algérie une plateforme logistique régionale.

Enfin, les organisateurs ont rendu hommage à la première femme pilote algérienne, saluant son parcours et sa contribution au développement de l’aviation civile nationale. Une distinction qui est venue clôturer une journée consacrée à la modernisation du transport aérien algérien.