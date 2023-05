Air Algérie réceptionnera 4 de ses nouveaux avions avant fin 2023

Air Algérie envisage de renforcer sa flotte par l’acquisition de nouveaux avions lui permettant l’ouverture de nouvelle ligne aérienne. Pour rappel, la compagnie aérienne nationale a précédemment conclu un accord avec le constructeur Boeing pour l’acquisition de huit nouveaux aéronefs.

Parallèlement, la compagnie aérienne nationale a lancé une autre consultation pour l’acquisition d’autres appareils. Notamment, par le biais du leasing opérationnel.

Air Algérie : ouverture des plis des offres pour l’acquisition de 10 avions par leasing

Pour rappel, Air Algérie a précédemment prolongé le délai de réception des offres d’acquisition des nouveaux aéronefs par leasing. Cette opération concerne un marché de 10 avions. Dont six avions gros porteurs : quatre aéronefs du modèle A330-200/300 GE et deux A330-900. Mais aussi quatre avions moyens porteurs : deux aéronefs B737-800 et deux B737-9 Max.

Par ailleurs, à l’issue de ce délai, Air Algérie a procédé à l’ouverture des plis en ce lundi 29 mai 2023. Suite à cette étape, Air Algérie a annoncé que la réception de quatre de ces avions est prévue pour la fin de l’année en cours. Et le restant de sa commande, notamment six autres avions, est prévu pour le début de l’année 2024.

Air Algérie renforce sa flotte avec de nouveaux avions

Pour rappel, le renforcement de la flotte d’Air Algérie intervient suite aux instructions du Chef d’État Abdelmadjid Tebboune qui a autorisé ce renforcement. En plus de l’acquisition de ces dix avions par la procédure du leasing opérationnel, Air Algérie prévoit l’achat de 15 autres.

Le marché de l’acquisition de huit nouveaux appareils est attribué à Boeing, tandis que celui des sept autres, notamment des gros porteurs, devrait être signé prochainement avec le constructeur aéronautique Airbus.

