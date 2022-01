Air Algérie : que faire en cas de retard ou d’annulation de vol ?

Plusieurs facteurs peuvent contraindre une compagnie aérienne à annuler ou retarder ses vols, notamment le facteur météorologique. De quoi frustrer un voyageur qui prépare depuis longtemps son voyage, et qui, à la dernière minute est surpris par un retard de plusieurs heures ou encore par une annulation.

Quels sont les droits des passagers dans ces cas ? Chez Air Algérie, lorsque vous partez d’un aéroport situé en Algérie ou d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination de l’Algérie, avec une réservation confirmée et un respect des heures limites d’enregistrement exigées, vous serez pris en charge voire indemnisé.

En cas d’annulation, vous pouvez soit choisir le réacheminement par un autre vol vers votre destination finale, soit demander le remboursement du billet. Au départ d’un vol avec une correspondance, vous bénéficiez de la prise en charge du vol retour vers votre point de départ initial si vous renoncez à la poursuite de votre voyage.

Dans l’attente d’un réacheminement, vous serez pris en charge en fonction du délai d’attente, vous disposez du droit à une indemnisation et les montants forfaitaires accordés sont de 3000 DA sur le réseau intérieur et de 4500 DA sur le réseau international.

L’indemnisation n’est pas due dans le cas où vous avez été informé deux semaines avant l’heure de départ et si le transporteur prouve que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En cas de retard

Si votre vol est retardé, par rapport à l’heure de départ prévue de deux heures ou plus pour tous les vols de moins de 1500 kilomètres, de trois heures ou plus pour tous les vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou de quatre heures ou plus pour tous les vols de plus de 3500 kilomètres, vous ouvrez droit, dans l’attente de votre départ effectif, à une prise en charge en fonction du délai d’attente.

Il convient de noter que si le retard est d’au moins 5 heures, et seulement si vous renoncez à votre voyage, vous serez en droit de vous faire rembourser votre billet.

Des perturbations chez Air Algérie

Aujourd’hui, plusieurs vols ont été annulés par des compagnies aériennes étrangères mais aussi de la part de la compagnie aérienne nationale Air Algérie qui a annoncé des perturbations touchant les vols extérieurs et intérieurs du pays. « En raison d’une visibilité nulle due à des conditions météorologiques défavorables ( brouillard épais ) l’ensemble des vols d’Air Algérie sont touchés par des perturbations. Cette alerte demeure en vigueur jusqu’à amélioration des conditions climatiques ».