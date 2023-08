Air Algérie publie un nouveau communiqué concernant ses vols vers Montréal

En cette saison estivale, la demande sur les billets d’avion depuis le Canada vers l’Algérie augmente. En effet, les membres de la diaspora établis dans ce pays sont nombreux à choisir l’été pour venir rejoindre leurs familles sur le territoire national. Chez la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, le programme des vols au départ d’Alger vers Montréal affiche déjà complet. Et les voyageurs algériens se plaignent de l’indisponibilité des billets d’avion.

Vols Alger – Montréal : Air Algérie renforce son programme avec des liaisons supplémentaires

Dans un communiqué, mis en ligne en ce mercredi 9 août 2023, la compagnie aérienne Air Algérie, annonce le renforcement de son programme des vols au départ d’Alger vers Montréal. Et ce, notamment grâce à la programmation de vols supplémentaires.

En effet, Air Algérie annonce l’ouverture des ventes sur ses vols supplémentaires, AH2704 et AH2705, entre l’Algérie et le Canada, qui sont programmés comme suit :

Pour le mois d’août : les vols d’Air Algérie sont programmés en date du 17, 24 et 31 août 2023 ;

Un autre vol est programmé pour le 7 septembre 2023.

Communiqué du 09 Août 2023

بيان 09 أوت 2023 pic.twitter.com/RigP0PGjVv — Air Algérie (@AirAlgerieAH) August 9, 2023

Air Algérie lance la ligne Alger – Johannesburg

Toujours dans le cadre du renforcement de son réseau, la compagnie aérienne, Air Algérie, a précédemment annoncé l’ouverture de sa nouvelle ligne au départ d’Alger vers Johannesburg en Afrique du Sud. Le transporteur aérien national compte desservir cette nouvelle destination à raison de deux vols par semaine. Et ce, tous les dimanches et jeudis.

Quant aux prix de ces billets. Air Algérie a fixé ses tarifs à partir de 67 327 dinars algériens, le prix d’un aller-retour en classe économique. Pour rappel, l’ouverture de cette nouvelle route aérienne s’inscrit dans le cadre de la démarche de faire de l’aéroport d’Alger un HUB international, qui reliera entre le continent africain et des destinations en Amérique, Europe et en Asie. En plus de Johannesburg, Air Algérie prépare l’ouverture prochaine de 10 autres nouvelles lignes.

