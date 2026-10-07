Air Algérie casse les prix : Le Caire et Doha dès 53 000 DA

Voyager vers Le Caire ou Doha sans se ruiner, c’est possible ! Air Algérie casse les prix sur ses lignes internationales phares au départ de l’Algérie et de la Tunisie. Ces promotions exceptionnelles sont disponibles à la réservation jusqu’au 31 octobre 2026 pour des voyages réalisables jusqu’au 27 mars 2027.

Pour votre prochain séjour au Caire cet automne ou cet hiver, Air Algérie propose son vol aller-retour Alger–Le Caire à partir de 53 000 DZD. Une opportunité idéale pour explorer la capitale égyptienne à petit prix, avec des départs programmés jusqu’au 27 mars 2027.

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Vol Alger–Le Caire : Air Algérie casse les prix dès 53 000 DZD !

Dans son communiqué, la compagnie invite au voyage en mettant en avant les charmes de la capitale égyptienne : un savant mélange d’histoire, de culture et de vie nocturne animée. Le vol Alger–Le Caire y est proposé à partir de 53 000 DZD, avec un appel clair à réserver sans attendre.

Ce tarif de 53 000 DZD constitue un prix d’appel. La compagnie ne précise toutefois pas les modalités de l’offre : classes tarifaires, quota de sièges, conditions d’annulation ou de modification, et franchise bagage restent à confirmer. Autant de facteurs susceptibles d’impacter le prix final qu’il convient de vérifier lors de l’achat.

La date limite pour en profiter est fixée au 31 octobre 2026. Passe ce délai, la promotion ne sera plus garantie aux conditions actuellement affichées par Air Algérie.

La ligne Tunis-Doha proposée à partir de 1 319 dinars tunisiens

Air Algérie cible également le marché tunisien en proposant des vols vers Doha au tarif attractif de 1 319 TND (environ 388 euros). Tout comme pour la ligne vers Le Caire, les voyageurs ont jusqu’au 31 octobre 2026 pour réserver, avec des départs possibles jusqu’au 27 mars 2027.



Pour promouvoir cette liaison, Air Algérie mise sur une poétique invitation au voyage, décrivant le trajet de Tunis à Doha comme une traversée de la Méditerranée aux horizons du Golfe, où traditions préservées et modernité se rencontrent. L’annonce s’achève par une incitation claire à la réservation.

À travers ces deux promotions, Air Algérie renforce les liaisons entre le Maghreb (Algérie et Tunisie) et deux métropoles majeures du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. En ciblant la fin du mois d’octobre 2026 pour ses réservations, la compagnie cherche à stimuler les ventes de dernière minute avant la clôture de l’offre.

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