Air Algérie : promotions sur les vols au départ de 9 aéroports en France

Après avoir autorisé à ses clients de bénéficier de 50 % de réduction sur le prix de leurs voyages, programmés pendant le mois de ramadan dernier. Air Algérie, a décidé d’entamer la saison estivale en beauté et de lancer de nouveaux tarifs promotionnels.

La première annonce de ces nouveaux tarifs a été faite au cours de la semaine dernière. Et concerne de nombreux vols à destination de la France, dont Marseille, Paris et Lyon, mais aussi vers d’autres destinations internationales, à savoir : Bruxelles, Lisbonne, Rome, Tunis et Doha.

Air Algérie : de nouvelles destinations mises en promotion

Par ailleurs, Air Algérie a fait une deuxième annonce pour mettre en promotion d’autres destinations. En effet, dans un nouveau communiqué, publié le 5 mai dernier, Air Algérie a dévoilé la suite de ses promotions. Ces dernières concernent des allers-retours réservés avant le 31 mai 2023.

Ainsi, les promotions d’Air Algérie s’affichent comme suivent :

Au départ d’Abidjan et de Bamako vers Alger : 238 100 XDF ;

Tunis – Alger – Tunis : 477 dinars tunisiens ;

Doha – Alger – Doha : 1 900 QAR ;

Rome – Alger – Rome : 228 euros ;

Bruxelles – Alger – Bruxelles : 217 euros ;

Londres – Alger – Londres ; 236 euros.

Après Paris, Marseille et Lyon, Air Algérie lance des promotions sur ses vols au départ de 6 autres aéroports français

Par ailleurs, en plus de ces destinations internationales, Air Algérie a réservé d’autres promotions pour la diaspora algérienne établie en France. En effet, la compagnie aérienne nationale a décidé de lancer également des tarifs promotionnels, au départ de six autres aéroports français :

Au départ de Toulouse, Bordeaux et Montpellier : 159 euros le prix d’un aller-retour ;

le prix d’un aller-retour ; Depuis Lille, Mulhouse et Metz : le prix d’un vol en aller-retour s’élève à 174 euros.

Pour rappel, Air Algérie a précédemment lancé des promotions, valables pour réservation jusqu’au 31 mai 2023, pour les vols depuis les aéroports de Paris, Marseille et Lyon. Avec ces nouvelles destinations françaises, la compagnie aérienne nationale augmente le nombre des aéroports français de trois à neuf destinations soumises à cette nouvelle offre.

