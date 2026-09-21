Air Algérie dévoile une nouvelle promotion : -20 % sur la sélection de siège, voici les vols concernés

À l’approche des voyages de fin d’année et des déplacements de la rentrée, Air Algérie ajuste sa politique tarifaire sur ses services optionnels. La compagnie aérienne nationale lance une vente flash offrant 20 % de remise sur la sélection de siège à bord. Cette offre promotionnelle s’applique sur plusieurs destinations et vise à proposer une expérience de vol plus personnalisée tout en maîtrisant le coût total du billet.

Optimiser son confort en vol s’anticipe dès l’achat du billet. Grâce à son service de sélection de sièges payants, la compagnie propose un éventail d’emplacements adaptés aux exigences de chaque voyageur.

Réserver sa place à l’avance garantit une expérience de trajet personnalisée, répondant précisément à vos critères de bien-être en cabine.

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Nouvelle promotion d’Air Algérie : un large éventail de destinations éligibles

Cette offre à tarif réduit s’applique sur un réseau étendu couvrant des liaisons court, moyen et long-courriers. Parmi les destinations concernées figurent Tunis, Lisbonne, Francfort, Berlin, Budapest, Vienne, Milan, Rome, Barcelone, Madrid, Alicante, Palma de Majorque, Bruxelles et Genève. Les vols à destination de Doha et Guangzhou bénéficient également de ce service.

L’offre de sièges s’articule autour de trois configurations ciblées. La première rangée garantit un confort optimal avec un espace élargi pour les jambes, tout comme les places situées au niveau des issues de secours au milieu ou à l’arrière de l’appareil. Enfin, les rangées 2 à 6 permettent aux voyageurs pressés de bénéficier d’une sortie prioritaire dès l’arrivée.

L’attribution de siège est soumise à des modalités strictes d’utilisation. Une fois la réservation effectuée et payée, la sélection devient définitive et ne peut faire l’objet d’aucune modification ni de remboursement. De plus, le service est strictement nominatif et personnel : il ne peut en aucun cas être cédé ou transféré à un tiers.

Des billets en promotion chez Air Algérie

Air Algérie lance une vaste campagne tarifaire ciblant les déplacements de la saison automne-hiver. Cette offre commerciale concerne les billets achetés entre le 1er et le 30 septembre 2026, pour des voyages en classe économique effectués en aller-retour du 1er septembre 2026 au 27 mars 2027. Elle s’adresse aux voyageurs planifiant leurs liaisons internationales sur une période de sept mois.

Plusieurs lignes clés entre l’Algérie et l’étranger bénéficient de ces ajustements tarifaires. Au départ de l’Europe et de l’Amérique du Nord, la liaison Londres Heathrow – Alger est affichée à partir de 235,09 GBP, Genève – Alger dès 169,15 CHF, Montréal – Alger à partir de 984,21 CAD et Lyon – Constantine dès 114,54 EUR. Depuis les aéroports algériens, les trajets proposés incluent Alger – Lisbonne (dès 27 693 DZD), Batna – Marseille (dès 19 823 DZD), Sétif – Paris Orly (dès 28 548 DZD), Biskra – Lyon (dès 22 184 DZD) et Béjaïa – Paris Charles de Gaulle (dès 23 576 DZD).

Sur le plan réglementaire, les titres de transport émis dans le cadre de cette formule répondent à des conditions de vente spécifiques. Si les billets ne sont pas éligibles au remboursement en cas d’annulation, la compagnie autorise les modifications d’itinéraires ou de dates, sous réserve de l’application de frais ajustés selon les termes de la grille tarifaire en vigueur.

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