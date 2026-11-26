Air Algérie lance officiellement sa grande vente flash d’hiver ce jeudi 26 novembre 2026. La compagnie aérienne nationale applique des remises allant jusqu’à 50 % sur ses billets d’avion internationaux à destination de l’Algérie. Les voyageurs ont jusqu’au 3 décembre 2026 pour réserver leurs places et profiter de ces tarifs réduits sur des vols s’étalant jusqu’au 31 janvier 2027.

Déployée à quelques semaines seulement des fêtes de fin d’année, cette offensive tarifaire d’Air Algérie tombe à point nommé. Ce jeudi 26 novembre 2026, la compagnie nationale a officiellement averti ses utilisateurs via une notification sur son application mobile : les vols internationaux à destination de l’Algérie bénéficient désormais de remises pouvant grimper jusqu’à 50 %.

Dans le cadre de cette « Promotion Spéciale Hiver », les clients ont jusqu’au 3 décembre 2026 pour valider leurs réservations et planifier leurs séjours jusqu’au 31 janvier 2027.

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Air Algérie : huit jours pour saisir les offres de la promotion d’hiver

Cette offre s’applique exclusivement aux liaisons internationales à destination de l’Algérie. D’après la notification diffusée par le transporteur national, l’ensemble de son réseau étranger desservant le territoire algérien est concerné par cette remise.

Pour bénéficier de cette offre avantageuse, les voyageurs doivent impérativement respecter un calendrier précis. La fenêtre de réservation s’ouvre dès ce 26 novembre 2026 et se refermera le 3 décembre 2026, laissant ainsi tout juste huit jours aux clients pour valider leurs achats. Une fois le billet en poche, les passagers disposeront d’une large marge de manœuvre pour organiser leur séjour, puisque les déplacements sont autorisés jusqu’au 31 janvier 2027, avec des remises pouvant atteindre le plafond de 50 %.

À ce stade, l’alerte diffusée par la compagnie reste muette sur plusieurs modalités pratiques. Elle n’indique ni les classes tarifaires éligibles, ni les règles applicables aux bagages en soute, pas plus qu’elle ne précise si le rabais porte sur le montant global du billet ou uniquement sur le tarif de base hors taxes.

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Parallèlement à cette promotion d’hiver, Air Algérie propose aussi plusieurs billets à prix réduits pour les voyageurs s’envolant depuis les aéroports algériens.

Sur son site de réservation, Air Algérie met en avant plusieurs tarifs attractifs vers l’Europe. Pour la France, les billets débutent à 35 000 DA sur l’axe Tlemcen–Marseille, 35 500 DA pour Biskra–Lyon et 38 800 DA depuis Constantine vers Metz. Le reste du continent européen bénéficie également de prix réduits au départ d’Alger, notamment vers Lisbonne (dès 38 648 DA), Genève (38 810 DA), Bruxelles (39 696 DA), Vienne (43 341 DA) et Londres Heathrow (55 064 DA).

L’offre promotionnelle s’étend par ailleurs à l’Afrique du Nord, à la Turquie et au Moyen-Orient. Les voyageurs peuvent ainsi rejoindre Tunis au départ d’Alger à partir de 27 400 DA, ou s’envoler vers Istanbul depuis Annaba dès 47 000 DA. Les liaisons reliant la capitale algérienne au Caire et à Amman sont quant à elles affichées à partir de 53 000 DA et 63 500 DA respectivement.

Enfin, le réseau long-courrier n’est pas en reste avec une remise appliquée sur l’axe transatlantique vers le Canada : la desserte directe Alger–Montréal est proposée à partir de 120 000 DA.

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