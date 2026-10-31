Air Algérie : des billets à partir de 27 400 DA vers plusieurs destinations internationales

Air Algérie propose une offre promotionnelle sur plusieurs liaisons internationales, avec des billets aller-retour en classe économique à partir de 27 400 DA. Cette promotion concerne notamment des destinations en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, pour des voyages programmés jusqu’au 27 mars 2027.

Les voyageurs algériens peuvent profiter de tarifs promotionnels sur plusieurs lignes internationales au départ de différentes villes du pays. L’offre d’Air Algérie comprend notamment des destinations européennes très fréquentées, mais aussi des villes du bassin méditerranéen.

Au départ d’Alger, la compagnie propose des billets aller-retour vers Tunis à partir de 27 400 DA. D’autres destinations sont également concernées, notamment Bruxelles à 39 696 DA, Genève à 38 810 DA et Lisbonne à 38 648 DA.

Les voyageurs souhaitant se rendre en Autriche peuvent, quant à eux, réserver un vol vers Vienne à partir de 43 341 DA. Le tarif vers Londres-Heathrow est affiché à 55 064 DA, tandis que la liaison Alger-Le Caire est proposée à 53 000 DA.

La promotion ne concerne toutefois pas uniquement les vols au départ de la capitale. Plusieurs liaisons sont également disponibles depuis d’autres villes algériennes. Ainsi, les voyageurs au départ de Tlemcen peuvent rejoindre Marseille à partir de 35 000 DA. Depuis Biskra, le billet vers Lyon est affiché à 35 500 DA. Enfin, au départ d’Annaba, la liaison vers Istanbul est proposée à 47 000 DA.

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Quelles sont les dates pour profiter de la promotion d’Air Algérie ?

Cette offre promotionnelle est soumise à une période de vente limitée. Les voyageurs intéressés peuvent acheter leurs billets entre le 29 octobre et le 30 novembre 2026.

La période de voyage est, quant à elle, fixée du 29 octobre 2026 au 27 mars 2027. Les passagers disposent ainsi de plusieurs mois pour organiser leur déplacement, notamment pendant les vacances scolaires, les fêtes de fin d’année ou les premiers mois de 2027.

Les tarifs annoncés correspondent à des billets aller-retour en classe économique. Ils permettent donc aux voyageurs de planifier leur séjour à l’étranger tout en bénéficiant de prix promotionnels sur les liaisons concernées.

Billets non remboursables : quelles sont les conditions à connaître ?

Avant de réserver, les voyageurs doivent toutefois prendre connaissance des conditions associées à cette promotion d’Air Algérie.

Les billets proposés dans le cadre de cette offre sont non remboursables. En cas de changement de programme, les passagers peuvent néanmoins modifier leur réservation, mais cette opération reste soumise à des frais.

Il est donc préférable de vérifier ses dates de départ et de retour avant de procéder à l’achat. Les voyageurs doivent également tenir compte des conditions tarifaires applicables à leur réservation.

Avec cette campagne promotionnelle valable jusqu’au 30 novembre 2026, Air Algérie met en avant plusieurs destinations internationales à des tarifs réduits. Une occasion pour les voyageurs de préparer leurs prochains déplacements à l’étranger, à condition de réserver pendant la période prévue et de respecter les conditions de l’offre.