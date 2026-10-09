Air Algérie : des billets aller-retour à partir de 148 euros, voici les destinations concernées

Air Algérie a lancé une nouvelle campagne promotionnelle sur plusieurs liaisons internationales, avec des billets aller-retour à partir de 148 euros. L’offre concerne une trentaine de destinations réparties dans 22 pays, avec des départs depuis l’Algérie et plusieurs villes étrangères. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2026, pour des voyages prévus jusqu’au 27 mars 2027, selon les conditions de la compagnie.

La nouvelle promotion d’Air Algérie couvre des destinations en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique. L’Espagne arrive en tête des pays les plus représentés, avec cinq destinations, devant la France, qui en compte trois. L’Italie et la Chine figurent également dans l’offre, avec deux destinations chacune.

Parmi les villes concernées figurent notamment Vienne, Francfort, Budapest, Milan, Rome, Londres, Lisbonne, Genève, Rotterdam, Bruxelles, Madrid, Valence, Palma, Alicante et Barcelone. La compagnie propose également des liaisons vers Montréal, Istanbul, Pékin, Guangzhou, Kuala Lumpur et Doha.

Au départ de l’Europe, le tarif le plus bas annoncé concerne la liaison Rome-Alger, avec un billet aller-retour à partir de 148 euros en formule « Zéro Bagage ». Les prix débutent à 154 euros depuis Palma, 156 euros depuis Bruxelles, 168 euros depuis Alicante et 171 euros depuis Vienne et Francfort. Depuis Lisbonne, le tarif affiché commence à 173 euros.

D’autres liaisons sont également concernées, avec des billets à partir de 176 euros depuis Barcelone, 179 euros depuis Milan, 190 euros depuis Rotterdam et 205 euros depuis Madrid. Au Royaume-Uni, les tarifs annoncés débutent à 215 livres sterling depuis Londres-Stansted et à 251 livres depuis Londres-Heathrow. Depuis Montréal, le billet aller-retour vers Alger est proposé à partir de 985,11 dollars canadiens.

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Des tarifs promotionnels au départ d’Alger et d’autres villes algériennes

Les voyageurs qui souhaitent quitter l’Algérie peuvent également bénéficier de tarifs réduits sur plusieurs destinations internationales. Au départ d’Alger, les billets aller-retour vers l’Europe sont notamment proposés à partir de 20 770 dinars pour Barcelone, 22 875 dinars pour Valence, 23 152 dinars pour Rome, 23 387 dinars pour Alicante et 27 556 dinars pour Bruxelles.

La promotion concerne aussi d’autres capitales et villes européennes. Les tarifs annoncés commencent à 27 400 dinars vers Tunis, 30 707 dinars vers Madrid, 30 748 dinars vers Francfort et 30 810 dinars vers Genève. Les billets vers Milan sont affichés à partir de 32 652 dinars, contre 33 341 dinars vers Vienne, 38 648 dinars vers Lisbonne, 38 873 dinars vers Istanbul, 42 713 dinars vers Rotterdam et 42 746 dinars vers Budapest.

L’offre s’étend également à plusieurs destinations africaines et asiatiques, ainsi qu’au Canada. Depuis Alger, les billets aller-retour sont proposés à partir de 53 000 dinars vers Le Caire, 70 000 dinars vers Dakar et Niamey, 70 128 dinars vers Nouakchott et 72 654 dinars vers Abidjan.

Pour les voyages plus lointains, les tarifs annoncés débutent à 71 442 dinars vers Doha, 99 040 dinars vers Montréal, 110 948 dinars vers Pékin, 112 026 dinars vers Kuala Lumpur et 116 448 dinars vers Guangzhou.

Les départs depuis d’autres villes algériennes sont également concernés. Air Algérie propose notamment des billets à partir de 35 767 dinars entre Constantine et Metz, de 38 828 dinars entre Annaba et Istanbul, de 22 079 dinars entre Biskra et Lyon et de 19 841 dinars entre Tlemcen et Marseille.

Réservations jusqu’au 31 octobre : les conditions à connaître

Les voyageurs intéressés par cette campagne disposent jusqu’au 31 octobre 2026 pour réserver leurs billets promotionnels. La période de voyage s’étend, selon les conditions annoncées, jusqu’au 27 mars 2027.

L’offre porte exclusivement sur les trajets aller-retour en classe économique. Les billets promotionnels sont non remboursables, tandis que les modifications restent possibles moyennant des frais.

Les conditions relatives aux bagages varient selon le tarif et la liaison choisie. Certaines offres relèvent de la formule « Zéro Bagage », qui inclut uniquement le bagage cabine, tandis que d’autres comprennent un bagage en soute. Il est donc nécessaire de vérifier les conditions associées au billet avant de finaliser la réservation.

Enfin, les prix annoncés correspondent à des tarifs de départ et peuvent varier selon la destination, les dates de voyage et les disponibilités. Les voyageurs ont ainsi intérêt à consulter les offres correspondant à leur trajet avant la fin de la période de réservation.