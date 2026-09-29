Air Algérie casse les prix : 8 destinations internationales à partir de 19 841 DA

Partez à la découverte du monde à prix réduit ! Air Algérie annonce le lancement de sa toute nouvelle promotion sur les vols internationaux. Que vous rêviez d’une escapade urbaine en Europe, d’un voyage dépaysant en Asie ou d’une grande aventure en Amérique, la compagnie aérienne nationale algérienne casse les prix sur une large sélection de destinations.

Air Algérie renouvelle ses offres mensuelles en dévoilant huit liaisons à prix réduits pour cette fin septembre. Sont concernés les vols Alger – Doha, Annaba – Istanbul, Constantine – Metz, Tlemcen – Marseille, Biskra – Lyon, ainsi que les trajets retour depuis London Heathrow, Genève et Montréal vers Alger.

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Air Algérie met en promotion plusieurs destinations

Air Algérie vient d’ouvrir les réservations pour sa nouvelle offre promotionnelle, accessible du 28 septembre au 31 octobre. Cette vente flash permet de planifier des déplacements compris entre le 28 septembre et le 27 mars. Concernant les liaisons avec la France, la compagnie aérienne nationale affiche le trajet Constantine – Metz à partir de 35 767 DZD. De leur côté, les vols Tlemcen – Marseille et Biskra – Lyon débutent respectivement à 19 841 DZD et 22 079 DZD.

Pour le reste du réseau européen, le vol London Heathrow – Alger est proposé à partir de 236 GBP. Quant à la liaison reliant Genève à la capitale algérienne, son tarif de départ s’élève à 275 CHF.

Outre-Atlantique, la desserte transatlantique Montréal – Alger bénéficie également de cette remise promotionnelle, avec des billets accessibles dès 288 CAD.

Doha et Istanbul à prix réduits

Sur le réseau Moyen-Orient et Asie de l’Ouest, Air Algérie met en avant deux liaisons stratégiques à des tarifs compétitifs. La ligne reliant Alger à Doha, relancée récemment pour répondre à une demande croissante, intègre ce programme promotionnel avec un prix d’appel fixé à partir de 71 400 DZD. Dans le même temps, la compagnie met à l’honneur le départ depuis l’est du pays en proposant la liaison Annaba – Istanbul dès 38 828 DZD, une opportunité idéale aussi bien pour les voyages d’affaires que pour le tourisme.



Il convient de préciser que l’intégralité des tarifs annoncés dans le cadre de cette campagne promotionnelle concerne exclusivement des trajets aller-retour effectués en classe économique. Ces conditions permettent aux voyageurs d’optimiser le budget de leur séjour global tout en profitant du confort standard proposé sur le réseau international de la compagnie nationale.

Enfin, ces billets à prix réduit sont soumis à des conditions de vente particulières. S’ils bénéficient d’un tarif attractif, ils ne sont pas remboursables en cas d’annulation par le passager. Néanmoins, Air Algérie offre une certaine flexibilité en autorisant les modifications de dates de voyage, sous réserve du paiement de frais supplémentaires appliqués lors du changement.

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