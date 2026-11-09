Air Algérie lance une nouvelle promotion : Istanbul, Marseille, Genève… 11 destinations à prix réduits

La compagnie nationale Air Algérie lance une toute nouvelle vague de promotions exceptionnelles destinées aux voyageurs planifiant leurs déplacements pour les prochains mois. Cette initiative tarifaire offre aux passagers l’opportunité de réserver leurs billets à des prix particulièrement attractifs vers une large sélection de destinations internationales.

Pour profiter de ces offres exceptionnelles, la période d’achat s’étale du 5 novembre 2026 au 30 novembre 2026. Les passagers disposent donc de quelques semaines pour planifier leurs itinéraires et finaliser l’achat de leurs billets avant la clôture de cette campagne promotionnelle.

En ce qui concerne les séjours, les vols concernés par ces tarifs préférentiels couvrent le début de l’année prochaine. La période de voyage autorisée s’étend ainsi du 1er janvier 2027 jusqu’au 27 mars 2027, une fenêtre parfaite pour voyager durant l’hiver.

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Plusieurs destinations en promotion chez Air Algérie

Plusieurs lignes au départ d’Alger vers le Moyen-Nord de l’Afrique et le Moyen-Orient affichent des prix compétitifs en aller-retour, à l’instar d’Alger – Tunis à partir de 27 400,00 DZD, d’Alger – Le Caire à partir de 53 000,00 DZD, ou encore d’Alger – Amman à partir de 63 500,00 DZD.

L’Europe est également mise à l’honneur avec des liaisons variées au départ d’Alger. Les voyageurs peuvent ainsi réserver un aller-retour vers Lisbonne dès 38 648,00 DZD, Genève à partir de 38 810,00 DZD, Bruxelles dès 39 696,00 DZD, Vienne à partir de 43 341,00 DZD, ou bien Londres Heathrow dès 55 064,00 DZD.

La compagnie propose en outre des départs depuis d’autres grandes villes algériennes vers d’importants hubs internationaux. C’est le cas notamment de la liaison Annaba – Istanbul accessible dès 47 000,00 DZD, ainsi que des routes Tlemcen – Marseille et Biskra – Lyon proposées respectivement à partir de 35 000,00 DZD et 35 500,00 DZD.

Voici les conditions de la promotion

Ces tarifs promotionnels s’appliquent exclusivement à des voyages de type aller-retour en classe économique. Ils s’adressent à tous ceux qui souhaitent voyager à moindre coût, que ce soit pour des vacances ou pour rendre visite à des proches.

Sur le plan des conditions tarifaires, ces billets en promotion présentent des spécificités à garder en tête : ils ne sont pas remboursables en cas d’annulation. En revanche, ils demeurent modifiables moyennant des frais de modification, offrant ainsi une certaine souplesse en cas de changement de programme.

Enfin, ces offres sont soumises à des restrictions et sont proposées dans la limite des places disponibles allouées à cette promotion. Il est donc vivement conseillé de réserver rapidement sur les canaux officiels d’Air Algérie pour sécuriser les meilleurs tarifs avant l’échéance du 30 novembre.

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