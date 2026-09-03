Vol pas cher vers l’Algérie : Air Algérie élargit sa promotion à 4 nouvelles lignes

Après avoir cassé les prix au départ des aéroports algériens, la compagnie aérienne nationale étend son offre à bas prix dans le sens inverse. Une excellente nouvelle pour la diaspora et les voyageurs souhaitant rejoindre l’Algérie à moindre coût cet été.

Air Algérie lance ses offres promotionnelles du mois ! Fidèle à son habitude, la compagnie nationale brade une sélection de billets aller-retour en ce début septembre. Cette fois-ci, ce sont neuf lignes aériennes depuis et vers l’Algérie qui bénéficient de tarifs exceptionnels.

Ce jeudi 3 septembre, la compagnie aérienne nationale a révisé son offre promotionnelle vers l’Algérie. Sont désormais concernés les vols en provenance du Canada, de la France, de la Suisse et du Royaume-Uni.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie lance une nouvelle promotion : des billets aller-retour vers la France dès 19 000 DA

Quatre nouvelles lignes vers l’Algérie ajoutées à la promotion !

Sur ces trois lignes européennes, l’offre s’applique au tarif « sans bagage en soute », comprenant uniquement un bagage cabine de 10 kg. Une formule parfaite pour les voyageurs qui voyagent léger et souhaitent faire des économies.

Ces billets aller-retour économiques débutent à 114,54 euros pour la ligne Lyon – Constantine, 235,09 livres sterling au départ de Londres Heathrow vers Alger, et 169,15 CHF pour la liaison Genève – Alger.

Au départ de Montréal à destination d’Alger, Air Algérie propose le billet aller-retour dès 984,31 dollars canadiens. Contrairement aux lignes européennes, cette offre inclut une franchise bagage complète : deux pièces de 23 kg en soute et un bagage cabine de 10 kg.

Les billets en promotion sont en vente du 1er au 30 septembre 2026, directement sur le site officiel d’Air Algérie ou en agence. La période de voyage s’étend quant à elle du 1er septembre 2026 au 27 mars 2027.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyages été 2026 : Alger en tête des destinations les plus recherchées depuis la France



Vol Algérie – France : des allers-retours proposés dès 19 000 DZD !

Cette nouvelle vague de tarifs réduits vient enrichir la promo lancée la veille vers la France et le Portugal. Toujours au départ d’Algérie, la compagnie propose des allers-retours très avantageux : Batna – Marseille dès 19 823 DZD, Biskra – Lyon à 22 184 DZD, Béjaïa – Paris (CDG) dès 23 576 DZD, ainsi qu’Alger – Lisbonne à partir de 27 693 DZD.

Air Algérie précise que l’ensemble de ces tarifs réduits s’applique aux billets aller-retour en classe économique. Ces billets ne sont pas remboursables, mais restent modifiables sous réserve de frais supplémentaires. Notez également que l’offre demeure soumise à certaines restrictions de disponibilité.

🟢 À LIRE AUSSI : Étudiants algériens au Canada : le montant minimum requis augmente, les nouveaux seuils dévoilés