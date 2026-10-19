Air Algérie lance une promotion d’automne : jusqu’à 50 % de réduction sur les vols internationaux

Envie de voyager à petit prix cet automne ? Air Algérie annonce le lancement de sa toute nouvelle promotion internationale intitulée « Spécial Automne ». Billets réduits, plusieurs destinations desservies et opportunités à ne pas manquer : la compagnie aérienne nationale offre de belles économies à ses passagers.

Air Algérie dévoile sa nouvelle offre tarifaire « Spécial Automne ». Destinée aux voyageurs internationaux, cette campagne promotionnelle accorde des remises allant de 10 % à 50 % sur de nombreuses lignes à travers son réseau. D’après une note de la division commerciale de la compagnie, relayée par Voyager DZ ce lundi 19 octobre 2026, l’importance des remises dépend du marché ciblé et de la classe de réservation retenue.

La France et le Canada font partie des principales destinations bénéficiant de cette promotion, aux côtés d’autres lignes internationales du réseau d’Air Algérie. Le niveau de remise varie toutefois selon les conditions tarifaires de chaque trajet.

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Promotion « Spécial Automne » d’Air Algérie : fin des réservations le 25 octobre

Pour bénéficier des tarifs « Spécial Automne », les réservations doivent être effectuées au plus tard le 25 octobre 2026. L’offre couvre l’ensemble des voyages programmés jusqu’au 31 décembre 2026, conformément aux conditions fixées par la compagnie.

Air Algérie autorise également un retour au-delà de cette échéance, à condition que les règles tarifaires de la catégorie de billet choisie le permettent.

Pour profiter pleinement de la promotion, les passagers doivent veiller à la classe de réservation, aux dates éligibles ainsi qu’aux règles spécifiques attachées à leur billet.

Autre bon plan : des vols vers l’Algérie à partir de 148 euros seulement !

En plus de l’offre « Spécial Automne », Air Algérie lance une autre promotion sur son réseau international, avec des vols vers l’Algérie affichés dès 148 euros depuis l’étranger.

Cette offre s’applique à près de 50 lignes internationales, connectant l’Algérie à un large réseau en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. En effet, l’offre couvre un éventail particulièrement varié de lignes internationales. Les voyageurs pourront ainsi s’envoler à prix réduit vers de multiples destinations clés, notamment en Europe avec France, Londres, Bruxelles, Genève ou Lisbonne, dans le monde arabe vers Tunis et Le Caire, ou encore en Asie jusqu’à Guangzhou.

À la différence de la vente flash automnale, cette promotion offre plus de marge : les réservations restent ouvertes jusqu’au 31 octobre 2026, pour des vols programmables jusqu’au 27 mars 2027 (selon les conditions tarifaires en vigueur).

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