Air Algérie : Promo exceptionnelle sur les vols vers cette destination

À l’approche de la saison estivale, Air Algérie multiplie les efforts promotionnels pour séduire les voyageurs. Dernière en date : une réduction attractive sur les vols à destination d’Antalya, l’une des destinations les plus prisées par les Algériens.

La compagnie nationale propose ainsi des billets à partir de 41 900 dinars pour voyager vers cette perle de la Méditerranée, surnommée « Riviera turque ». Connus pour ses plages, ses complexes hôteliers et son riche patrimoine historique, Antalya s’impose comme une valeur sûre pour des vacances dépaysantes.

Mais attention, l’offre est limitée dans le temps. Les voyageurs intéressés ont jusqu’au 30 juin pour profiter de cette promotion exceptionnelle et réserver leur séjour dans l’une des villes les plus visitées de Turquie.

Pourquoi choisir Antalya comme destination ?

Avec ses hôtels de luxe, ses superbes plages et ses nombreuses attractions historiques majeures, il n’est pas surprenant qu’Antalya soit la destination la plus populaire de Turquie.

Entre ses étés chauds et ses hivers doux, cette charmante ville ensoleillée de la magnifique côte turquoise promet d’agréables séjours tout au long de l’année.

Antalya est prisée des couples en quête d’une escapade romantique et de tous ceux qui cherchent à passer des moments inoubliables en famille.

Les incontournables d’Antalya : sites historiques et naturels à couper le souffle

Antalya connait la plus forte croissance de Turquie. Les touristes du monde entier viennent goûter à son savoureux mélange de grandes plages et de culture traditionnelle turque. Les enfants adoreront la plage du parc et, surtout, l’Aqualand avec ses incroyables toboggans aquatiques et le Dolphinland, abritant dauphins, lions de mer et baleines blanches.

Pour vous aider, voici une liste des principales choses à faire à Antalya en une journée.

1. Une matinée sur la place de la République

Point de départ idéal pour votre exploration d’Antalya, la place de la République est au centre de la ville. C’est l’endroit où se tiennent tous les grands événements et célébrations publics, mais le reste du temps, cet espace se prête également très bien à la détente et à l’observation de la vie quotidienne. Le remarquable monument Atatürk rend hommage au fondateur de la Turquie, Kemal Atatürk.

Depuis la place, vous pourrez admirer l’eau des fontaines danser sous le soleil et profiter d’une vue magnifique sur la marina en contrebas, ou marcher quelques mètres pour visiter la célèbre mosquée Yivli Minare, qui offre un panorama encore plus spectaculaire sur la ville.

2. Incontournable : la Porte d’Hadrien

Figurant sans aucun doute parmi les sites les plus emblématiques de la ville, l’impressionnante Porte d’Hadrien est l’entrée principale vers Kaleiçi, la vieille ville pittoresque d’Antalya. Parfait à photographier pour les amateurs d’Instagram, ce monument historique a été construit en 130 après J.-C. pour commémorer la visite de l’empereur Hadrien dans la ville.

La porte, qui fait partie de l’une des murailles hellénistiques et romaines les mieux conservées au monde, comprend trois arches en marbre et trois imposantes tours. Vous remarquerez plusieurs sculptures aux détails complexes sur la structure, mais c’est en observant de près le plafond que vous pourrez admirer certaines des sculptures les plus impressionnantes.

3. Kaleiçi et ses ruelles

Sans aucun doute l’une des plus grandes attractions d’Antalya, la vieille ville (Kaleiçi) est fascinante par son histoire et son charme inépuisable. N’hésitez pas à vous perdre dans ces rues étroites et pavées en admirant les fabuleuses maisons ottomanes. Dans cet océan de bâtiments blanchis à la chaux aux toits de terre cuite caractéristiques, vous découvrirez un éventail de boutiques, de galeries, de restaurants et d’hôtels-boutiques.

Plusieurs places pittoresques parsèment également la vieille ville, avec des terrasses de restaurants alléchants qui s’étalent dans les rues et des monuments historiques exceptionnels. Vous pourrez par exemple chercher l’emblématique Saat Kulesi, une tour d’horloge du XIXe siècle composée de murs en pierre brute. Vous la repérerez facilement à l’horizon de la vieille ville en vous promenant.

4. Le musée d’Antalya

Le très vaste et complet musée d’Antalya vous plongera dans l’histoire fascinante de la Turquie. L’établissement présente des objets et des découvertes datant de l’âge de pierre et de l’âge du bronze, jusqu’à l’époque de l’empire byzantin. Dans la salle consacrée aux fouilles régionales, l’accent est mis sur les ruines de la région ainsi que sur des objets découverts sur des sites le long de la côte turque.

La salle des dieux expose quant à elle des statues incroyables, dont certaines ont été découvertes à Pergé, tandis que des collections impressionnantes de pièces de monnaie et de sarcophages figurent dans d’autres expositions. La Turquie recèle une histoire riche et complexe, mais ce musée la rend extrêmement facile à comprendre.

5. Incontournable : les chutes de Düden

Situées juste à l’extérieur de la ville d’Antalya, les chutes de Düden illustrent à merveille la beauté naturelle de la Turquie et laissent un souvenir inoubliable. Les chutes se composent de deux parties : les chutes supérieures, que vous trouverez plus loin à l’intérieur des terres et les chutes inférieures. Les secondes viennent s’écraser dans la mer depuis le sommet de la falaise, non loin de la plage de Lara.

Vous pourrez vous rendre aux chutes vous-même en 30 minutes, ou rejoindre l’une des excursions d’une journée proposées si vous voulez vraiment profiter au maximum de votre visite et découvrir tout ce qu’il y a à savoir auprès d’un guide expérimenté. L’une des meilleures manières d’immortaliser les saisissantes chutes inférieures est de les approcher en bateau.

6. La voie lycienne

Longeant toute la côte, d’Antalya à Ölüdeniz près de Fethiye, la célèbre voie lycienne est le rêve de tout aventurier. Étant donné qu’elle s’étend sur 540 km au total, vous ne serez pas obligé de parcourir toute sa longueur (bien que beaucoup de gens s’y rendent pour le faire !), mais vous pourrez toujours partir en randonnée à pied ou à vélo pour effectuer une partie de ce parcours pittoresque.

N’oubliez pas d’emporter beaucoup d’eau et de crème solaire pour vous lancer à la découverte de la région. Et, bien sûr, gardez votre appareil photo chargé et prêt à l’emploi, car vous découvrirez des panoramas incroyables sur la splendide côte lycienne turque. Vous serez également émerveillé par les couleurs turquoise scintillantes de la mer Méditerranée.

7. La plage de Lara

La station balnéaire animée et glamour de Lara est située à l’est d’Antalya. Souvent comparé à Las Vegas en raison de ses hôtels extravagants et de ses divertissements omniprésents, ce quartier est en fait surtout prisé pour… sa plage, comme vous l’aurez deviné.

Interrompez votre découverte des sites et de la vie urbaine pendant quelques heures pour vous relaxer sur le sable doux et doré de la plage de Lara. Longue de 12 km, elle permet à chacun de trouver l’endroit idéal pour passer une heure ou deux. Cette plage est en outre récompensée par le label Pavillon bleu, la propreté et la sécurité de la baignade sont donc assurées.