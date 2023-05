Air Algérie prolonge le délai de réception des offres d’acquisition de nouveaux avions

Pour renforcer sa flotte et s’ouvrir davantage sur le monde, Air Algérie a décidé d’acquérir de nouveaux avions, lui permettant d’assurer le transfert de ses voyageurs sur l’ensemble de son réseau national et international. Pour rappel, la compagnie aérienne nationale a précédemment conclu l’acquisition de huit aéronefs du constructeur Boeing.

En plus de ces huit nouveaux avions, Air Algérie prévoit d’acquérir dix autres aéronefs. Notamment, sous forme de leasing. Dans ce sillage, Air Algérie revient avec une nouvelle publication pour annoncer du nouveau, relatif à ce dossier.

Acquisition de nouveaux avions par leasing : Air Algérie annonce la prolongation des délais de réception des offres

En effet, dans une nouvelle note publiée sur son portail électronique, Air Algérie annonce la prolongation du délai de réception des offres liées à l’opération d’acquisition de 10 aéronefs par leasing. Initialement prévu pour le 22 mai dernier, ce délai s’étale désormais jusqu’au 29 mai 2023.

Cette consultation a pour objectif le renforcement de la flotte nationale par leasing opérationnel. Ce marché veut l’acquisition de six avions gros porteurs, dont quatre aéronefs du modèle A330-200/300 GE et deux A330-900. Mais aussi quatre avions moyens porteurs : deux aéronefs B737-800 et deux B737-9 Max.

Air Algérie conclut l’acquisition de plusieurs aéronefs avec Boeing

Pour rappel, la compagnie aérienne nationale avait précédemment lancé un marché d’acquisition de 15 nouveaux avions. L’attribution provisoire a été accordée aux deux constructeurs Boeing et Airbus. En ce qui concerne le marché des huit avions moyens porteurs, celui-ci a été attribué à l’Américain Boeing. Dans ce sillage, Air Algérie avait signé, mercredi dernier, son accord avec Boeing, dont les premières livraisons devraient avoir lieu au cours de l’année 2027.

Pair ailleurs, en ce qui concerne le lot de sept gros porteurs, le contrat avec Airbus devrait être signé prochainement.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie conclut officiellement l’acquisition de plusieurs avions Boeing

>> Acquisition de nouveaux avions Air Algérie : où en est le projet ?