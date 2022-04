Air Algérie : prolongation des bons plans pour l’été 2022

La compétition fait rage entre les diverses compagnies aériennes qui desservent la ligne reliant l’Algérie à la France. Les offres tarifaires continuent à affluer et cela pour le plus grand plaisir des ressortissants de la communauté algérienne installée en France et qui pourront ainsi en bénéficier pour rejoindre le pays.

Que ce soient les compagnies aériennes étrangères ou nationales, pour attirer le plus grand nombre que possible de clients, ces derniers décuplent leurs efforts de séduction. Il s’agit d’offres promotionnelles initiées par ces compagnies.

En effet, la compagnie algérienne, qui subit, rappelons-le, une vive concurrence, vient de lancer des opérations promotionnelles allant jusqu’au mois d’août dernier. C’est ainsi que le billet pour un vol Marseille – Alger avec Air Algérie apparaît au tarif de 125 euros. Un aller simple Paris – Alger est quant à lui proposé au prix avoisinant les 200 euros. Autant de prix attrayants qui risquent d’attirer des ressortissants algériens qui comptent entrer dans le pays au cours de cet été.

Encore dans les détails, si vous décidez de voyager le jeudi 11 Août 2022 de Marseille vers Alger à bord d’Air Algérie, ce vol vous coûtera uniquement 125.01 euros en aller simple. Ce tarif est valable pour les dates de 09, 13, 16, 18 et le 20 du même mois.

Pour les mêmes destinations, il faut prévoir un budget de 437.35 euros pour un aller retour entre le 4 et le 8 Août 2022.

De l’autre côté, pour un vol reliant Paris à Alger, le prix d’un aller simple atteint 198.15 euros le mercredi 10 Août et le jeudi 11 Août 2022, un tarif applicable sur la totalité des billets affichés en vente tout le long de ce mois, sur le site officiel de la compagnie nationale.

L’Algérie va-t-elle ouvrir de nouveaux aéroports à titre de la nouvelle saison estivale ?

Toujours au titre de la nouvelle saison estivale, les algériens installés à l’étranger attendent avec hâte une minime information relative à la réouverture de nouveaux aéroports.

Dans ce sillage, le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a fait état de l’éventuelle réouverture de nouveaux aéroports en Algérie au trafic international. Prenant la parole au cours de la réunion du Comité national pour la promotion du transport aérien, organisée jeudi 21 avril 2022, Moundji a en effet indiqué « une saison estivale qui verra un retour significatif de la circulation des passagers au niveau des aéroports du pays », sans pour autant donner plus de détails.

Une telle déclaration ne manque pas de se faire remarquer, dans la mesure où elle permet de revenir sur des dispositions que les Algériens de l’étranger espéraient avec beaucoup d’impatience. Pour le moment, ce n’est pas encore une annonce officielle, mais il est certain qu’une décision dans ce sens ne peut être exclue, notamment du fait que la pandémie de Covid-19, qui a causé la fermeture des frontières, est aujourd’hui pratiquement maîtrisée de l’avis même des experts.