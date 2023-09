Air Algérie programme de nouveaux vols vers ces destinations

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, assure la desserte de plusieurs lignes domestiques et internationales. D’ailleurs, pour permettre aux membres de la diaspora de regagner leurs pays de résidence, elle a précédemment renforcé son programme vers le Canada et la France avec de nouveaux vols.

Mais ce n’est pas tout, le transporteur aérien national vient d’annoncer la programmation de nouvelles dessertes vers d’autres destinations.

Air Algérie renforce son programme des vols domestiques

En effet, dans une déclaration accordée à l’APS, le porte-parole d’Air Algérie, en l’occurrence Amine Andaloussi, a fait part du renforcement du programme des vols de la compagnie vers les aéroports du sud du pays. L’ajout de ces nouvelles liaisons intervient en réponse à la forte demande exprimée par ses clients.

Ce responsable explique qu’un « nombre de passagers munis de billets ouverts sur les lignes du sud de l’Algérie ont formulé le souhait de prendre l’avion en cette période de rentrée sociale ». Ainsi, pour répondre à cette forte demande, la compagnie aérienne nationale a directement pris l’initiative d’ajouter à son programme de nouveaux vols.

Par ailleurs, pour opérer ces nouveaux vols supplémentaires, Air Algérie a décidé de déployer des appareils de plus grande capacité. Notamment des Boeing 737 NG, pouvant transporter jusqu’à 150 passagers. Le porte-parole de la compagnie explique, dans ce sillage, qu’un nombre important de voyageurs sont inscrits dans la liste de la compagnie pour obtenir une place sur ces vols. Pour sa part, Air Algérie travaille pour réduire ces délais d’attente et d’atteindre son but d’accompagner les citoyens en leur offrant un service de qualité.

Rappelons, la compagnie aérienne nationale compte, en son programme, de nombreux vols vers les aéroports sud du pays. Notamment à destination de Laghouat, In Salah, Tamnrasset, Ghardaia, Adrar, Ain Amenas, Biskra, Ilizi, Hassi R’mel…

