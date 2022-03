Air Algérie programme 108 vols internationaux supplémentaires

Après pratiquement 9 mois d’ouverture partielle des frontières en Algérie, qui ont été fermées à cause de la pandémie mondiale de Coronavirus en mars 2020. Et après plusieurs vagues qui ont rythmés notre vie pendante deux, les chiffres des cas de contamination à la Covid-19 sont au plus bas depuis le début de la pandémie en Algérie, ce qui donne espoir d’une sortie de crise imminente.

Ces derniers jours et au vu des chiffres de Covid-19 en nette baisse, les rumeurs quant à l’augmentation des vols d’Air Algérie ou de l’ouverture totale des frontières ne cessaient d’enfler. Cela est effectivement le cas avec l’augmentation du nombre de vols annoncés par le ministère des transports, décidé aujourd’hui 9 mars 2022. Cette décision intervient suite à une décision du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune. Ce nouveau programme contenant 108 vols supplémentaires, prendra effet à partir du 15 mars 2022.

Nouveau programme de vols :

– Alger – Paris – Alger : ajouter (26) vols par semaine.

– Alger – Marseille – Alger : Ajouter (02) deux vols par semaine.

– Alger – Lyon – Alger : Reprise à raison de (07) vols par semaine.

– Sétif – Lyon – Sétif : reprise à raison de (03) vols par semaine.

– Béjaïa – Paris – Béjaïa : reprise à raison de (03) vols par semaine.

– Tlemcen – Paris – Tlemcen : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

-Annaba – Paris – Annaba : l’appel est à raison de (02) deux vols par semaine.

– Oran – Marseille – Oran : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

-Constantine – Marseille – Constantine : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

-Annaba – Marseille – Annaba : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

– Tlemcen – Marseille – Tlemcen : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

– Oran – Lyon – Oran : reprise à raison de (03) vols par semaine.

-Constantine – Lyon – Constantine : reprise à raison de (03) vols par semaine.

– Annaba – Lyon – Annaba : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

– Tlemcen – Lyon – Tlemcen : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

– Alger – Toulouse – Alger : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

– Oran – Toulouse – Oran : reprise à raison de (03) vols par semaine.

– Alger – Lille – Alger : Reprise à raison de (04) vols par semaine.

– Alger – Nice – Alger : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

– Alger – Istanbul – Alger : Ajouter (03) vols par semaine.

– Alger – Madrid – Alger : Reprise à raison de (03) vols par semaine.

– Alger – Barcelone – Alger : Ajouter (03) vols par semaine.

– Alger – Alicante – Alger : reprise à raison de (05) vols par semaine.

– Oran – Alicante – Oran : reprise à raison de (05) vols par semaine.

– Alger – Londres – Alger : Ajouter (02) deux vols par semaine.

– Alger – Bruxelles – Alger : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

– Alger – Milan – Alger : reprise à raison de (02) deux vols par semaine.

– Alger – Genève – Alger : Ajouter (02) deux vols par semaine.

– Alger – Dubaï – Alger : Ajouter (02) deux vols par semaine.

– Alger – Le Caire – Alger : ajouter (01) vols par semaine.

– Alger – Nouakchot – Alger : Ajouter (01) vols par semaine.

– Alger – Dakar – Alger : ajouter (01) vols par semaine.

– Alger – Pékin – Alger : reprise à raison de (02) deux vols par semaine