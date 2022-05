Air Algérie prévoit d’acquérir de nouveaux avions

Air Algérie est la compagnie aérienne nationale et depuis plusieurs années, sa flotte est largement sollicitée par les voyageurs. La compagnie nationale vient de mener une étude visant à évaluer ses besoins quant au développement de son réseau vers de nouvelles destinations comme l’Asie, l’Afrique ou encore l’Amérique, une démarche qui intervient dans le cadre des directives du chef de l’État quant au renforcement de la flotte de la compagnie nationale.

Effectivement, c’est dans ce contexte que la compagnie aérienne nationale va renforcer ses appareils avec l’acquisition de 15 nouveaux avions, ce qui fera d’Air Algérie la plus grande flotte maghrébine avec un total de 71 avions. D’ailleurs, il convient de rappeler que le précédent renouvellement de flotte avait eu lieu en 2016 et que l’âge moyen des avions est de 14 ans.

La décision a été communiquée lors du dernier conseil des ministres durant lequel le Président de la République avait lui-même donné son accord pour que la compagnie puisse acquérir quinze nouveaux avions pour renforcer sa flotte aérienne. D’après les estimations, cette initiative coûtera plus de 1,7 milliard de dollars, mais aucune décision définitive sur le type d’appareil n’a été prisée.

D’ailleurs, le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi, avait précisé que l’étude qu’effectue la compagnie porte sur l’évaluation des besoins quant au développement de nouvelles destinations, mais aussi sur le réseau intérieur et sur le cargo. « C’est ce qui va lui permettre de déterminer le type d’avions dont elle a besoin, comme les avions gros porteurs de luxe, qui seront destinés pour les vols long courrier vers l’Asie et l’Amérique, ainsi que les petits avions pour les vols intérieurs et les avions cargo », a expliqué le même responsable.

La compagnie prévoit d’augmenter son nombre de vols vers la France

L’été arrive et beaucoup d’Algériens prévoient de prendre quelques vacances au-delà des frontières et le flux risque d’être conséquent, mais la compagnie nationale a tenu à rassurer sur ses capacités.

En effet, le porte-parole d’Air Algérie a affirmé que la compagnie « allait ajouter de nouvelles fréquences pour répondre au mieux aux besoins de nos clients ». En effet, elle a entamé les préparatifs et l’organisation afin de pouvoir gérer cette situation et maîtriser le nombre de voyageurs et de traversées.

Même si le nouveau programme n’a pas encore été communiqué, certains détails sont néanmoins connus. Par exemple, le nombre de vols pour la France va être augmenté, car c’est une destination de prédilection pour les Algériens, mais l’ajout de nouvelles destinations est aussi au programme avec la remise en place de certains vols suspendus à cause de la COVID-19.

Le porte-parole de la compagnie a d’ailleurs ajouté au journal arabophone Echourouk que ce programme permettra à la compagnie de remettre en service ses prestations touristiques et commerciales.