Air Algérie : Plus de 1 500 vols enregistrés depuis la reprise

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, a indiqué avoir effectué un nombre de vols qui dépasse les 1 500, et avoir pu transporter plus de 65 000 passagers, toutes destinations confondues, depuis le 6 décembre dernier, et jusqu’a aujourd’hui, le 31 décembre 2021.

C’est le responsable de la communication de la compagnie aerienne, M. Amine Andaloussi, qui a déclaré que « Le pavillon national a programmé, durant la période allant du 6 jusqu’au 31 du mois en cours 1.578 vols domestiques, toutes destinations confondues, avec une moyenne de 440 vols par semaine ». Il avait également précisé que « le nombre de vols a augmenté crescendo au fil des semaines, selon la demande »

Une forte demande de vols nationaux

Selon M. Amine Andaloussi, Air Algérie a enregistré une forte demande toutes destinations confondues, mais ces derniers jours, c’est le sud du pays qui est le plus prisé par les voyageurs.

En effet, cette période de fin d’année a suscité une hausse des réservations vers plusieurs wilayas du pays. Vu que les frontières vers l’étranger demeurent fermées, ce sont donc des wilayas telles que Adrar, Béchar, Tamenrasst ou bien Illizi, qui connaissent un grand engouement.

Ce rush vers le sud enregistré par la Air Algérie, a poussé la compagnie aérienne à augmenter ses capacités en termes de nombre de sièges et d’appareils dédiés aux wilayas très fréquentées durant la saison hivernale et pendant les fêtes de fin d’année.

Par ailleurs, le responsable de la communication de la compagnie aérienne, M. Amine Andaloussi, avait également indiqué que Pour ce qui est du taux de remplissage, « il reste très loin des chiffres réalisés à la même période de l’année 2019″, des taux qu’il va quand même qualifier d »appréciables ».

En ce qui concerne le respect du protocole sanitaire, le responsable de la communication d’Air Algérie avait déclaré que la compagnie aérienne n’a enregistré aucun incident dans ce domaine, et que les voyageurs respectaient scrupuleusement les consignes.