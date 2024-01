Air Algérie : Perturbations des vols intérieurs

La compagnie aérienne algérienne Air Algérie a signalé aujourd’hui, samedi, des perturbations dans son programme de vols intérieurs.

Selon les déclarations de la compagnie, ces perturbations sont attribuées aux mauvaises conditions météorologiques. Elle a également souligné que cet avertissement restera en vigueur jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent.

Il faut donc rester informés des mises à jour fournies par la compagnie pour planifier au mieux les éventuels déplacements.

Classement des compagnies aériennes les plus sûres pour 2024

Le site de référence en matière de sécurité et d’évaluation des services aériens, Airline Ratings, a dévoilé son dernier classement des compagnies aériennes les plus sûres au monde pour l’année 2024, couvrant à la fois les compagnies traditionnelles et les low-cost.

Après avoir étudié 385 compagnies aériennes, le site a publié le 3 janvier 2024 son classement des 25 compagnies traditionnelles et des 20 compagnies low-cost les plus fiables au monde.

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, ne figure pas dans ce classement des compagnies les plus sûres pour l’année 2024. En effet, le site lui a attribué une note d’une étoile sur sept seulement.

Ce classement repose sur une analyse complète des données concernant les accidents et incidents aériens impliquant les pilotes, ainsi que sur des audits de la part des instances mondiales de l’aviation et de l’IATA.

Airline Ratings a désigné Air New Zealand comme la compagnie aérienne la plus sûre pour l’année 2024, suivi par Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific, Alaska Airlines, SAS, Korean Air, Singapore Airlines, EVA Air, British Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, KLM, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Groupe Air Canada et United Airlines, respectivement.