Air Algérie : perturbations des vols depuis Constantine et Batna

Le froid, la pluie, mais aussi la neige ont remplacé le beau temps qu’à régner ces derniers mois. En effet, selon les derniers bulletins de l’Officie nationale des météorologies, plusieurs wilayas seront touchées par la pluie et la neige.

Cependant, ces conditions météorologiques vont perturber le trafic aérien au départ de plusieurs aéroports algériens. C’est ce que vient d’annoncer la compagnie nationale aérienne, en ce dimanche 22 janvier 2023, dans un communiqué rendu public sur sa page officielle.

Air Algérie annonce la perturbation de ses vols depuis et vers Constantine et Batna

En effet, dans son communiqué, Air Algérie annonce des perturbations de ses vols, causées par des mauvaises conditions météorologiques (neiges et verglas). Sont concernés par ces perturbations, les vols au départ et en provenance des aéroports de Constantine et de Batna.

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale informe que cette alerte resta en vigueur jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

بيان 22 جانفي 2023.

Communiqué du 22 Janvier 2023. pic.twitter.com/pccjJtEX3g — Air Algérie (@AirAlgerieAH) January 22, 2023

Aéroport d’Oran : Air Algérie transfert ses vols

Le jeudi dernier, l’aéroport international d’Oran a annoncé le transfert de plusieurs vols vers sa nouvelle aérogare (terminal 1). Plusieurs compagnies aériennes sont concernées par ce changement. Dont, Volotea, Transavia, TUI Fly, Vueling, ASL Airlines, Tunisair, Air France…

De son côté, la compagnie nationale, Air Algérie, a également fait la même annonce. Par ailleurs, les vols domestiques d’Air Algérie se feront désormais à partir du terminal 2 de l’ancienne aérogare de l’aéroport international d’Oran au lieu du chapiteau. Ce transfert de vols entre en vigueur aujourd’hui le 22 janvier.

