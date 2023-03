Air Algérie : perturbation des vols depuis et vers l’aéroport de Paris Orly

La grève contre la réforme des retraites se poursuit en France, et les voyageurs depuis et vers le pays commencent déjà à en avoir marre. En effet, depuis le début de ce mouvement de grève interprofessionnel, les membres de la diaspora éprouvent quelques difficultés pour programmer leurs voyages en raison des nombreuses annulations et perturbation qui ont suivi cette grève.

D’ailleurs, la direction de l’aviation civile revient avec un nouveau communiqué pour annoncer la prolongation de cette grève jusqu’au 16 mars 2023. En effet, elle fait également savoir que l’aéroport de Paris Orly connaitra des perturbations sur son programme des vols.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 15 mars 2023. pic.twitter.com/SCrXJaazKB — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) March 13, 2023

Air Algérie annonce la perturbation de ses vols depuis et vers l’aéroport de Paris Orly

Dans ce même sillage, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, vient, elle aussi, d’annoncer la perturbation de son programme aérien depuis et vers la France. Ces perturbations, voire des annulations, concernent les vols depuis et vers l’aéroport de Paris Orly, écrit Air Algérie dans son communiqué.

Selon ce dernier, la perturbation de ses vols intervient suite à la reconduction de la grève en France pour la journée du mercredi 15 mars 2023. Par l’occasion, Air Algérie invite les passagers impactés par ces perturbations de se rapprocher d’une agence AH ou de contacter son Call Center.

بيان 14 مارس 2023.

Communiqué du 14 Mars 2023. pic.twitter.com/Oq7wNtt8NV — Air Algérie (@AirAlgerieAH) March 14, 2023

Qu’en est-il des vols d’Air France ?

En ce qui concerne son homologue Air France, cette dernière annonce, dans un communiqué, qu’elle prévoit d’assurer la totalité de ses vols long courrier, mais aussi ses liaisons depuis et vers l’aéroport de Paris Roissy. En ce qui concerne les vols depuis et vers l’aéroport de Paris Orly, la compagnie française prévoit d’assurer 8/10 de l’ensemble de ses vols, et ce, conformément à la demande de la direction générale de l’aviation civile.

Cependant, Air France informe ses passagers, que des annulations de dernière minute et des retards ne sont pas à exclure.

